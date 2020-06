Anche il frantoio diventa Social.

In tempi difficili per la relazione con il cliente molte aziende hanno dovuto reinventarsi, provando ad immaginare nuove strategie di vendita e comunicazione del prodotto. Sin dalle prime fasi dell'epidemia i social network si sono riconfermati strumenti di comunicazione indispensabili, prestandosi come estensione virtuale per le tante attività commerciali che si fondavano sul contatto diretto con il cliente. Commercianti e artigiani hanno reso virtuali le loro vetrine potenziando o creando per la prima volta pagine social e siti internet interamente dedicati alla propria attività.

Frantoio Verna, impresa giovane con le radici profondamente intrecciate alla tradizione contadina locale, non ci ha pensato due volte e, oltre ad incrementare la comunicazione sulle pagine Facebook e Instagram, ha dato vita ad un canale YouTube dedicato all'informazione. Fare in modo che possa svilupparsi una cultura diffusa e consapevole dell'olio è da sempre uno degli obiettivi di Frantoio Verna e, in tempi in cui anche i consueti corsi di formazione sono stati forzatamente messi in pausa, è bastato un attimo per accendere la telecamera e iniziare a raccontare i tanti segreti dell'olio Verna agli utenti del web. Con un linguaggio semplice i brevi video realizzati da Frantoio Verna (già online: https://www.youtube.com/channel/UCGj53PfmglTGa9XjmlYmj1w) ci portano "dietro la macina" per spiegarci le differenze fra metodi di preparazione, illustrare le nuove procedure di imbottigliamento, senza dimenticare di dispensare qualche consiglio per scoprire dalla prima occhiata se abbiamo davanti un olio di qualità. "Gocce" di informazione a cadenza fissa per restare in contatto e provare a immaginare nuove collocazioni per un luogo come il frantoio che è "social" da secoli.

sito web:

http://www.frantoioverna.it/wordpress/

pagine social:

https://www.facebook.com/FrantoioVerna/?ref=bookmarks

https://www.instagram.com/frantoioverna/?hl=it