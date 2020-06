GUARDIAGRELE RIPARTE

Al via il programma di ascolto di associazioni, enti, istituzioni, parti

sociali, ordini professionali, organizzazioni di categoria, imprenditori *

*e chiunque voglia portare il suo contributo per la rinascita della Città*





“Ci troviamo di fronte ad un momento epocale a causa dell'emergenza dovuta

alla pandemia globale. Oltre all'emergenza sanitaria, assistiamo allo

sconvolgimento degli equilibri economici e sociali. Per questo riteniamo di

fondamentale importanza stilare un progetto strategico con obiettivi a

breve, medio e lungo termine - *spiega il Sindaco Simone Dal Pozzo* - Ma

questo non può farlo solo la politica dagli uffici istituzionali. Ed è

fondamentale sentire cosa ne pensano gli attori sociali, economici,

culturali della città. Ecco perché da oggi parte una campagna di ascolto di

tutte le parti sociali che sfocerà in un documento sintetico e strategico

per la Guardiagrele del 2030”.



Nelle scorse settimane abbiamo raccolto contributi sui temi più importanti

che riguardano il futuro della città. Personalità del mondo della cultura,

della formazione, dell’economia, del lavoro e dell'impresa, dei servizi

sociali e dell’ambiente ci hanno dato alcune indicazioni.



Le abbiamo raccolte in un documento che la giunta comunale ha approvato con

una delibera. Da oggi si avvia una consultazione pubblica, un dialogo

aperto a contributi, osservazioni, materiali che raccoglieremo in un atto

finale che sarà la base per un nuovo patto per la città che riprende il suo

cammino dopo l'evento più traumatico che la città e il mondo abbiano

vissuto negli ultimi decenni.



L'appello è a sentirsi tutti parte di un progetto ampio che guardi al

futuro e che costituisca una base solida per una Guardiagrele che si ponga

una prospettiva almeno di dieci anni.



Chiediamoci come pensiamo Guardiagrele nel 2030, ad esempio, e immaginiamo

come raggiungere gli obiettivi. Non è un programma di dettaglio quello a

cui pensiamo, ma un documento di ampio respiro che indichi una strada e una

strategia per il futuro, tenendo conto del quadro attuale non solo a

livello locale.



Entro il prossimo 6 luglio associazioni, enti, istituzioni, parti sociali,

ordini professionali, organizzazioni di categoria, forze e attori di ogni

settore potranno presentare i loro contributi all'indirizzo

sindaco@comune.guardiagrele.ch.it con l’indicazione “Guardiagrele Riparte”.



Nei giorni successivi il materiale sarà oggetto di una sintesi che

presenteremo alla città il 12 luglio, in un'iniziativa pubblica che sarà

anche l'occasione per salutare e ringraziare tutti quelli che nei difficili

mesi dell'emergenza sanitaria hanno dato il loro contributo a favore della

città.



Nei momenti di particolare difficoltà vanno messi in campo mezzi e percorsi

straordinari e, in questo caso, non possiamo pensare di tracciare una

strada senza il coinvolgimento di tutti.