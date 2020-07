Guardiagrele, 3 luglio 2020* - Con il claim “Guardiagrele salotto

d’Abruzzo”, prende il via una campagna di comunicazione per la promozione

turistica studiata dall'Amministrazione Comunale e che durerà circa 2 mesi.

La promozione sarà cross-mediale e utilizzerà canali classici (Tv, riviste

e giornali) ma anche web e social media. La diffusione dell’immagine

pubblicitaria e dello spot avverrà principalmente in ambito regionale, per

rafforzare il posizionamento di Guardiagrele sul territorio e richiamare un

turismo “slow” che cerca un’offerta di qualità, poliedrica e soprattutto

“in sicurezza”.



“Abbiamo scelto di promuovere l’immagine della nostra città attraverso il

claim ‘Guardiagrele salotto d’Abruzzo’ per i caratteri dell’accoglienza che

contraddistinguono da sempre il nostro borgo - spiega il *Sindaco Simone

Dal Pozzo* - Quando parliamo con i turisti ci dicono di sentirsi a casa.

Ecco, Guardiagrele è un salotto a cielo aperto, fatto di storia e cultura,

ma anche di negozi di pregio, artigianato e enogastronomia di eccellenza.

E, a due passi, si è nel cuore del Parco Nazionale della Majella, dove fare

escursioni o percorsi avventurosi. Un unicum in Abruzzo che racchiude in un

centro poco congestionato (cosa fondamentale quest’anno) un’offerta

variegata e tra le più prestigiose della nostra Regione. Dopo i due mesi di

lockdown - conclude Dal Pozzo - dove ci si è sentiti prigionieri della

propria abitazione, noi offriamo un salotto fatto di libertà, bellezza e

serenità”.



“Sicuramente viviamo uno dei periodi più complessi degli ultimi anni -

spiega *Piergiorgio Della Pelle, Assessore al Turismo* - e parlare di

turismo e pianificare il calendario eventi in questa situazione è più arduo

che mai. Ma assistiamo felici ad un risultato: con il lavoro fatto nella

promozione turistica degli ultimi anni stiamo avendo anche nel 2020, in

modo del tutto naturale e spontaneo, buoni risultati in termini di

presenze. Possiamo dire che abbiamo costruito una rendita. Ma non ci basta!

Per ripartire al meglio e pensando alla Guardiagrele del futuro, vogliamo

promuovere ancor di più e, in controtendenza di quanto accade al livello

nazionale, l’immagine della nostra città. Abbiamo un gioiello tra le mani,

dalla fortunata posizione sulla Majella vista mare, alla cultura e alla

storia a cielo aperto, sino alle eccellenze dell’artigianato e del settore

enogastronomico con una concentrazione come tra altri rari casi in Italia.

Abbiamo la responsabilità di valorizzarlo e dargli il massimo della

visibilità”.



“E’ fondamentale che in questa fase non ci si fermi, il nostro borgo è

naturalmente votato ad essere un centro commerciale a cielo aperto. Abbiamo

ancora negozi e locali di pregio, lontani dalle logiche delle catene

industriali - aggiunge *Ambra Dell’Arciprete, Assessore al Commercio* -

Qui, durante una rilassante passeggiata, si possono provare prodotti tipici

che ci chiedono da tutta Italia e fare uno shopping di qualità con ritmi a

misura d’uomo. Ci auguriamo che con la campagna di promozione e con gli

eventi riusciremo a rilanciare ancor meglio del pre-lockdown il le nostre

attività”.