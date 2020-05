Cari concittadini e devoti di San Nicola Greco,



quest'anno, nella

lunga storia del culto di San Nicola Greco e dei festeggiamenti

religiosi e civili a Lui dedicati, circostanze tristi e note, legate

alla pandemia che tanto dolore e sconcerto sta arrecando al mondo

intero, ci obbligano a cambiare radicalmente il tradizionale calendario

delle iniziative.



Come Fondazione cercheremo comunque di non far

passare sotto silenzio questa festa tanto cara e tanto importante per

noi guardiesi con la Speranza che le prossime occasioni ci consentano di

reincontrarci nella gioia e in condizioni di tranquillità.



Voi sapete

che, a partire dal 2011, anno in cui abbiamo celebrato il Millenario

della morte del Santo venuto fra noi dalle terre di Calabria e nel quale

abbiamo realizzato la ricognizione canonica delle reliquie conservate

nel Santuario, il nostro impegno è stato quello di recuperare la vicenda

storica e umana di questo monaco, che si intreccia con un momento

fondamentale della vita politica e culturale della nostra città nel

Medioevo



Sapete anche che, per sostenere e qualificare questo impegno,

abbiamo curato alcune importanti pubblicazioni, abbiamo inaugurato la

tradizione del Fuoco della Fede, abbiamo inserito nel quadro delle

celebrazioni la sfilata del Corteo Storico e abbiamo istituito la

consegna del Premio San Nicola Greco, conferito ogni anno a personalità

illustri del mondo civile e religioso che si distinguono per la loro

attività di 'costruttori di ponti'.



L'anno scorso abbiamo arricchito

il Santuario e la città con la realizzazione di un busto artistico di

San Nicola realizzato in legno, di pregiatissima fattura.



Molto del

lavoro svolto è stato reso possibile dal contributo generoso di voi

concittadini e dei commercianti in particolare, che avete condiviso con

noi l'opportunità e la qualità delle scelte operate, cosa questa che,

ringraziandovi, non smetteremo mai di sottolineare.



Onorare San Nicola

per noi, non è però solo un dovere civico, derivante dal coinvolgimento

del Santo nelle vicende della nostra storia medievale: San Nicola si

staglia come esempio di vita contemplativa, di sobrietà, di vicinanza

agli ultimi; egli è stato autentico costruttore di ponti, il che ne fa,

soprattutto alla luce degli eventi di questi giorni, un esempio luminoso

per la nostra vita.



Per tutto questo e per mantenere acceso nella

nostra città il braciere con la fiamma della Fede vi proponiamo, in

unione con il Parroco Don Erminio Di Paolo a cui va tutto un grandissimo

Grazie, un programma religioso e civile ridotto, dedicato al nostro

Santo, che, ovviamente, dovrà tenere conto di tutte le restrizioni note,

prima fra tutte quella del distanziamento. Per noi solo dei corpi,

certamente non del pensiero e dello spirito.