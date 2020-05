A GUARDIAGRELE PULIZIE STRAORDINARIE

L’Assessore all’Ambiente Piergiorgio Della Pelle

“Grazie alla collaborazione con Ecolan e al lavoro straordinario degli

operatori innalziamo il livello di igiene urbana della Città per la Fase 2"





Guardiagrele, 9 maggio 2020 - *A partire dalle prime luci dell’alba ieri

su tutto il territorio di Guardiagrele si è svolta una grande operazione di

pulizia straordinaria della Città.



Come spiega l’assessore all’ambiente Piergiorgio Della Pelle: “Ieri

grazie a un importante dispiegamento di forze per il quale ringraziamo

Ecolan, per tutti il a Presidente Massimo Ranieri, il

Direttore tecnico Gabriele Di Pietro e il caposquadra Giuseppe Di

Crescenzo, sei spazzatrici e dieci operatori, su tutto il territorio è

stata effettuata una ingente operazione di pulizia straordinaria per

innalzare il livello di igiene urbana della Città.



Dopo le operazioni straordinarie di pulizia portate avanti durante il

periodo del lockdown della Fase 1, adesso - nel momento in cui stanno

progressivamente tornando attive diverse realtà lavorative del territorio -

si è pensato a avviare questa operazione che sicuramente non ha precedenti

e che ha visto coinvolti operatori e mezzi messi a disposizione da Ecolan”.



Della Pelle in merito al servizio di igiene urbana e raccolta dei rifiuti

prosegue: “Ancora una volta, come già fatto sia in Consiglio Comunale, sia

in altre sedi, torno a ringraziare gli operatori ecologici che in questa

fase emergenziale stanno facendo un lavoro straordinario, in termini di

impegno e livello di rischio, dal momento che oltre al lavoro ordinario,

sono stati chiamati a svolgere operazioni di pulizia ulteriori e ad avviare

una raccolta straordinaria per i cittadini positivi al Covid-19 con

attenzione l'estrema professionalità.

Inoltre, a causa del cambio delle abitudini della cittadinanza, un

ulteriore livello di difficoltà è senza dubbio determinato dalla presenza

sul territorio di persone che lavorando fuori avevano altre abitudini di

produzione rifiuti o erano residenti ma non domiciliate o viceversa.

A questo capitolo andrebbe aggiunto quello dei volumi di rifiuti prodotti,

che è però in corso di elaborazione”.



Richiamando un appello già fatto qualche tempo fa: “Ricordo a tutti i

cittadini che guanti e mascherine vanno gettati nella propria

indifferenziata domestica, magari riposti in un ulteriore sacchetto più

piccolo, ma non vanno assolutamente gettati a terra. Da un lato perché

l’abbandono dei rifiuti è un reato, da un altro perché creiamo sia un danno

alla nostra Città, sia un problema agli operatori che ogni giorno sono

costretti a rischiare per i comportamenti scorretti di alcuni incivili”.