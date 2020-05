GUARDIAGRELE: PARTE LA FASE DI ASCOLTO E CONFRONTO CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Primi incontri con ambulanti, commercio al dettaglio, la ristorazione, i

bar, le attività ricettive e con le attività per la cura della persona



Questi appuntamenti si collocano all'interno di un programma più ampio,

che poggia su tre pilastri fondamentali: lavoro, salute e cultura.

Anche con importanti contributi di persone specializzate in diversi

settori





Guardiagrele, 5 maggio 2020* - "Questa amministrazione ha sempre portato

avanti negli anni un confronto con gli operatori commerciali della

città - spiega

il sindaco Simone Dal Pozzo - ma in questo momento in cui i settori del

commercio, delle attività al dettaglio, degli esercizi di vicinato, degli

ambulanti, della piccola e grande distribuzione, delle attività per la cura

della persona sono messi a dura prova, si fa ancora più sentire la

necessità di ascoltare la loro voce”.



"In questa fase in cui tutti insieme dobbiamo pensare a come ripartire in

sicurezza - aggiunge l’*assessore alle attività produttive Ambra

Dell’Arciprete* - abbiamo pensato di organizzare degli incontri suddivisi

per categorie di operatori, consapevoli che ognuna ha problematiche diverse

per riprendere la propria attività, appena questo sarà possibile.



Gli incontri telematici, dedicati esclusivamente all'ascolto delle

categorie interessate, vogliono focalizzarsi su quelle che sono le

iniziative in cantiere e soprattutto sull’ascolto.



Il primo appuntamento è rivolto agli operatori dei mercati e agli

ambulanti.

Il mercato alimentare nei giorni feriali è stato riaperto, con i dovuti

accorgimenti previsti anche nelle ordinanze regionali.



Proseguiremo con il commercio al dettaglio, la ristorazione, i bar, le

attività ricettive e con le attività per la cura della persona (palestre,

centri estetici, parrucchieri e barbieri) secondo il calendario:



- mercati e ambulanti - 5 maggio - ore 21.00



- commercio al dettaglio - 7 maggio ore 21.00



- ristorazione/bar/attività ricettive - 11 maggio ore 21.00



- parrucchieri/barbieri/centri estetici/palestre - 13 maggio ore 21.00





Chi vuole partecipare, può comunicare la sua presenza tramite email

amministrazione@comune.guardiagrele.ch.it o il numero WhatsApp 339.5637638



"Questi appuntamenti si collocano all'interno di un programma più ampio,

che poggia su tre pilastri fondamentali, *lavoro, salute e cultura*, sui

quali riteniamo che si debba basare la ripartenza della nostra Città e non

solo - conclude Dal Pozzo - Nel corso di questo programma avremo modo, di

ascoltare contributi di personalità che potranno fornire spunti di

riflessione importanti per ripartire e gli attori del nostro territorio,

partendo, appunto dagli operatori economici”.