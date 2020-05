GUARDIAGRELE: IL SERVIZIO SOCIALE INCONTRA I CITTADINI

15 appuntamenti in cui verranno consegnate le mascherine e se ne potrà fare ulteriore richiesta

Sarà possibile presentare sul posto istanza per i buoni spesa



Guardiagrele, 7 marzo 2020 - A partire da lunedì 11 maggio, il servizio

sociale del comune uscirà dal Municipio per incontrare i cittadini.



In questo periodo di emergenza diventa ancora più urgente ascoltare i

cittadini, incontrarli, nel rispetto delle regole sul distanziamento di

questi mesi.

Pensiamo soprattutto a chi non ha avuto la possibilità di avere un

colloquio,di rappresentare diffusamente bisogni, comunicare le diverse

necessità.



Il nostro obiettivo è quello di proseguire il percorso che era stato

avviato prima dell'inizio della pandemia e andare nelle contrade del comune.



Il calendario prevede 15 appuntamenti e nelle piazze delle diverse località

del comune sarà presente lo staff del servizio sociale al quale ci si potrà

rivolgere sia prendendo un appuntamento sia avvicinandosi negli orari

stabiliti.

Oltre a chiedere le informazioni, proseguirà la consegna, a chi ne farà

richiesta tra le categorie più fragili (anziani, persone affette da

patologie e a rischio), delle mascherine.



In queste settimane abbiamo cercato di essere vicini ai cittadini in ogni

modo, anche istituendo numeri telefonici dedicati e contando sulla

diffusione delle notizie attraverso ogni canale. Oggi, entrati nella "fase

2" che consente iniziative fino a qualche giorno fa impedite, si torna in

mezzo alla gente anche fisicamente.



Restano comunque attivi i recapiti telefonici del servizio in orario di

ufficio (0871-8086203/216/219) e il numero di pronto intervento sociale che

risponde tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 (350-1657012).



Ci si potrà avvicinare al mezzo del comune, rispettando le distanze e

formulando le richieste alle quali saranno fornite le necessarie risposte.



IL SINDACO SIMONE DAL POZZO