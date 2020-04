LA REGIONE ABRUZZO CI TOGLIE L'ACQUA !

La denuncia del Sindaco Simone Dal Pozzo:



"La Giunta Regionale sta dirottando altrove i fondi per i lavori sulla

nostra rete idrica.



Dopo le mancate risposte sulla sanità, non possono toglierci anche

questo.



Agiremo con tutti i mezzi a disposizione e avvieremo una petizione

popolare"





Avevamo raggiunto l'obiettivo di recuperare i fondi già stanziati e oggi,

dopo una emergenza idrica che ci ha colpito lo scorso autunno e che ci ha

visti in prima linea per difendere anche questo diritto, la Regione ci

sottrae queste risorse.





Richieste e segnalazioni avevano ottenuto l'apertura di un tavolo con Ersi,

SASI e Aca e poi, a gennaio, un vertice in Regione sulle emergenze.





Le rassicurazioni che le somme appena sbloccate dal Governo non sarebbero

state toccate e che finalmente avremmo avuto i lavori attesi da tempo sono

state deluse e tradite.





Pur comprendendo le esigenze degli altri conorensori della regione,

chiediamo con forza di restituire al nostro territorio questi fondi.





LA SITUAZIONE E' ALLARMANTE!



L'inverno scorso senza neve e senza pioggia e una emergenza sanitaria che

ha visto aumentare i consumi di acqua, ci fanno prevedere una stagione di

secca nelle nostre sorgenti e le perdite della nostra rete non potranno che

aggravare la situazione.





Non resteremo a guardare e, insieme alla cittadinanza che non può patire

anche questo problema, avvieremo ogni iniziativa perché la Regione rivolga

la sua attenzione alla nostra città.





È incredibile vedere come, ancora una volta in queste settimane, siamo

esclusi da ogni considerazione.





Andremo avanti, anche in questo caso, con determinazione.