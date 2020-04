I Lions ci sono: consegnate mascherine al PTA

Il Lions Club di Guardiagrele non ha interrotto le proprie attività al servizio della comunità a causa dell'emergenza COVID19, ma, secondo lo spirito Lions si è prontamente rimesso al lavoro.

Alcune iniziative in programma per l'anno sociale sono state realizzate, come, ad esempio, l'attivazione del “Libro Parlato” presso la Biblioteca Comunale di Guardiagrele, con migliaia di audiolibri a disposizione di ipovedenti, non vedenti e dislessici. Con l'emergenza, purtroppo, molte altre, tra cui alcune destinate ai ragazzi delle scuole locali e alla prevenzione di alcune malattie, sono state necessariamente rinviate. Certamente le riattiveremo nel prossimo anno sociale, da luglio 2020 in avanti.

Nel frattempo, secondo lo spirito lions, ci siamo prontamente attivati per supportare la nostra comunità in un momento difficile.

Così abbiamo provveduto all'acquisto di 400 mascherine, di cui 200 del tipo FFP2 e 200 del tipo in tessuto certificato.

Le mascherine FFP2, riservate al personale sanitario, sono state consegnate al PTA (Presidio Territoriale di Assistenza) di Guardiagrele, dove lavorano molti operatori potenzialmente esposti al rischio di contagio. Queste sono state reperite sul mercato grazie alla collaborazione con il Lions Club I Marrucini di Chieti.

Le mascherine in tessuto certificato, lavabili e riutilizzabili, sono destinate alla popolazione e saranno distribuite a chi ne è sprovvisto per difficoltà al reperimento o all'acquisto.

Per averle, rivolgersi ai soci del club, preferibilmente al presidente Floriano Iezzi, al vice presidente Flora Bianco e al segretario Angela Bucci.

L'iniziativa è stata possibile anche grazie ad un importante contributo di due primarie aziende locali, CEIE CLAMPS e CEIE POWER, che hanno mostrato sensibilità al tema e fiducia nei Lions e di questo le ringraziamo di cuore.