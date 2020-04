AZZERAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Stiamo continuando a lavorare per andare incontro alle attività economiche

e ai cittadini di Guardiagrele



Abbiamo azzerato il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico

per le attività commerciali costrette a chiudere e per i cittadini che non

possono sfruttare l'autorizzazione Cosap a causa dell'emergenza Covid a

partire da marzo e per tutto il periodo della forzata sospensione disposta

dal Governo.



La misura viene adottata a favore di tutte le attività commerciali comprese

quelle svolgono attività ambulante, che hanno un'autorizzazioni permanente

, nonché dei cittadini privati in possesso di autorizzazioni temporanee.



Questo provvedimento si aggiunge alle altre agevolazioni già deliberate:

- proroga scadenza avvisi bonari del Comune a 120 gg.

- slittamento rate tari

- azzeramento tariffa nido

- azzeramento tariffa trasporto scolastico.



*Prosegue, intanto, l'azione di proposta per assicurare maggiori

disponibilità al bilancio comunale portando all'attenzione del Governo le

nostre iniziative di legge e sostenendo le importanti misure suggerite

dall'ANCI.