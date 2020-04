ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER GRAVE RITARDO SUI TAMPONI AL PERSONALE SANITARIO DELL'OSPEDALE DI GUARDIAGRELE

Il Sindaco di Guardiagrele Simone Dal Pozzo:



“In altre parti d'Italia si ha il responso per i tamponi a medici e

operatori sanitari in 4 ore. Noi aspettiamo da ormai 7 giorni!



Ho provato in tutti i modi ad interloquire con Regione Abruzzo e Asl, in

cambio solo silenzio”





Mi trovo costretto in una battaglia assurda per ottenere risposta in tempi

"normali" alla richiesta di conoscere gli esiti dei tamponi somministrati a

parte del personale del nostro ospedale.



Penso sia necessario e doveroso nella mia veste istituzionale battermi per

la salvaguardia del nostro Ospedale e di tutta la cittadinanza.





Ecco il riepilogo dei fatti.





Lunedì la lettera a Regione e ASL. Martedì sera l'ordinanza per chiedere in

24 ore i risultati dei tamponi già fatti e per farli fare a tutto il

personale (tutto) e a tutti i pazienti (tutti). Giovedì, alla scadenza del

termine, una verifica con la Polizia Municipale. A sera telefonate con

l'unità di crisi della Regione e con il Direttore del Dipartimento Sanità.





Questa mattina, ancora nessuna risposta e, quindi, l'esposto alla Procura

della Repubblica.





Sono preoccupato e arrabbiato. Di fronte a un problema così serio e al

timore di conseguenze pericolose ho ricevuto una lettera del Distretto che

può solo dirmi di avere sollecitato e svolto attività di sanificazione e

divisione del personale, una telefonata della Regione che mi dice che poco

si può fare visto che mancano i kit per i tamponi e, a cose fatte, una

chiamata della Direzione Sanitaria ASL che non può darmi nessuna

rassicurazione.





Per il resto nessun riscontro!





Dimenticavo... c'è stato il tempo per un comunicato stampa dell’assessore

regionale *Mauro Febbo* che mi accusa di non fare nulla e di pubblicare

editti, quando invece dovrebbe occuparsi di fare atti e, magari, dare

risposte a chi, come me e come ogni altro sindaco, è sul campo ogni giorno

a raccogliere preoccupazioni e a trovare ogni mezzo per risolvere i

problemi e a sollecitare le risposte da chi deve darle.