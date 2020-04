Tagli al sociale per finanziare il palazzetto dello sport

Il primo consiglio comunale a distanza, il più difficile di tutti: da un lato, l’emergenza COVID-19 che ci unisce in una condizione comune e ci conferma che Guardiagrele è un paese coeso e resiliente, dall’altro l’Amministrazione Comunale che con le sue azioni politiche divide, escludendo le minoranze e imponendo scelte che non possiamo assolutamente condividere.

In discussione, c’era una variazione di bilancio per approvare il mutuo di 2,5 milioni di euro necessario per la realizzazione del Palazzetto dello Sport: un’opera importantissima per Guardiagrele ma NON a queste condizioni!

Abbiamo provato a bloccare il provvedimento per vari motivi:

1) il CORONA VIRUS. Tutti siamo consapevoli che, superata l’emergenza, dovremo affrontare una fase economica molto difficile per le casse del nostro Comune. Pensate che l’amministrazione è stata già costretta a prelevare 10.000 € dal Fondo di riserva per far fronte alla situazione attuale, figuriamoci quanti ancora saranno necessari per il futuro che ci attende!

2) i TAGLI DEI FONDI AL SOCIALE. Per finanziare le rate del mutuo del palazzetto, a partire dal 2021 verranno tagliati 130.000€ destinati all’assistenza delle persone anziane e 25.000€ per il turismo. In questa fase così delicata per tutti noi, è davvero incomprensibile capire il motivo di questa decisione.

3) Per LASCIARE AI CITTADINI LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE. Considerando le imminenti elezioni

comunali, abbiamo richiesto la possibilità di lasciar decidere ai cittadini che attraverso lo strumento del voto avranno la possibilità di dare un parare anche su questo tema.

4) Il BANDO SPORT E PERIFERIE. Come consigliato ormai da diversi anni , il comune aveva la possibilità di accedere a finanziamenti a fondo perduto fino al 75% dell’intero importo con un risparmio di circa 1.800.000,00 €. E allora perché non provarci? Perché gravare sulle tasche dei cittadini quando ci sono dei finanziamenti ministeriali specifici?

Purtroppo non c’è stata ragione, il provvedimento è stato approvato e con le peggiori condizioni!