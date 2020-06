Progetto per Guardiagrele chiede la rimozione delle panchine in piazza San Francesco

I Consiglieri Comunali del Gruppo Consigliare "Progetto per Guardiagrele", Donatello Di Prinzio, Flora Bianco e Orlando Console, chiedono al Sindaco Simone Dal Pozzo la rimozione delle panchine poste su Piazza san Francesco.

Le panchine così posizionate, creano pericolo alla circolazione stradale, in quanto sono collocate al centro della piazza sulla corsia di transito delle macchine e non hanno le dimensioni e le caratteristiche di visibilità dei dissuasori.

Inoltre, notiamo che i cittadini che li utilizzano per sedersi, spesso rischiano di essere urtati dai veicoli.

Ultimamente molti automobilisti hanno urtato le panchine (fortunatamente senza nessuno seduto), vedendosi rovinare l’autoveicolo e rovinando anche le stesse panchine, che ricordiamo sono un bene pubblico pagato con i soldi pubblici e per cui occorre averne riguardo e cura.

Alla luce di quanto sopra, i Consiglieri di minoranza chiedono l’immediata rimozione e nel contempo chiedono anche che gli stessi vengano riposizionati, insieme alle altre presso la piazza pedonale di largo Garibaldi.

Ricordiamo che per il posizionamento delle panchine, avvenuta l’estate scorsa, non vi furono ordinanze o disposizioni in merito, per cui le stesse risultano abusive nella loro attuale collocazione.

Infine, ricordiamo, che eventuali risarcimenti di danni causati a persone e cose per l’errata posizione delle panchine, verranno segnalate sia alle autorità competenti che alla Corte dei Conti per danno erariale verso l’ente.