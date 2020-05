FONDI ACQUEDOTTO GUARDIAGRELE DIROTTATI ALTROVE

I RESPONSABILI DELLA PROSSIMA EMERGENZA IDRICA SARANNO QUELLI CHE OGGI MI

ATTACCANO

Io ho rallentato i lavori? Falso! E gli atti lo dimostrano.

A chiarimento della mia protesta ribadisco che i lavori previsti sono

insufficienti!



Scrivo in merito agli articoli di stampa riguardo alla vicenda del

dirottamento su altre emergenze dei fondi recuperati per i lavori

sull’acquedotto di Guardiagrele, pubblicati a seguito di dichiarazioni del

gruppo di centrodestra resto attonito.

L’opposizione, anziché unirsi nella protesta lanciata dall'amministrazione

nei giorni scorsi a tutela della loro stessa città, accusa me di avere non

avere mai autorizzato i lavori.



Ai consiglieri Flora Bianco e Orlando Console, di fronte a questa solenne

sciocchezza, dico che la situazione è molto chiara: stiamo parlando di una

delibera della Giunta Regionale, la numero 173 dell'8 aprile scorso.

Il documento dice molto chiaramente che i fondi che erano stati recuperati

per i lavori sull'acquedotto dell'Avello e, quindi, a Guardiagrele sono

stati dirottati nel vastese.



Si tratta di fondi recuperati dopo anni di attesa e che potevano finalmente

consentire di portare a compimento un lavoro fondamentale per limitare la

penuria di acqua in alcune stagioni dell'anno e, con l'occasione, di

riqualificare il centro storico con una nuova pavimentazione del corso.



Questo è il motivo delle due note di protesta alla Regione che, anche in

questo caso, non si è fatta viva se non attraverso Mauro Febbo che non ha

perso neanche questa occasione per attaccare un sindaco che semplicemente

difende la sua comunità.



Risalgono al 2017 le prime note alla SASI con le quali chiedevamo di

aumentare le risorse per un lavoro che, così come già appaltato, sarebbe

stato parziale e non risolutivo del problema. Lo scorso anno, il 22 marzo

2019, abbiamo anche convocato la conferenza dei servizi per arrivare alla

conclusione del percorso che richiedeva anche una autorizzazione della

Soprintendenza, mai richiesta. Quando abbiamo visto più vicina

l'opportunità di definire il percorso, ci troviamo di fronte a una

decisione che, per altro, sconfessa anche un impegno che la Regione e l'ERSI

avevano preso in piena emergenza idrica dello scorso autunno.



*Ora, mi si deve spiegare con quale atto avrei bloccato e soprattutto cosa

avrei bloccato.* Il consigliere Di Prinzio, pur non firmando il comunicato

del suo gruppo, sa bene che il progetto appaltato avrebbe causato la

rottura della sola parte centrale del corso senza ripristinare tutta la

pavimentazione perché lasciava fuori gli allacci alle utenze private,

determinando il rischio di immediate rotture. Sa anche che alla SASI

abbiamo chiesto di agire per recuperare tutte le economie e i fondi che in

precedenza erano stati destinati ad altro. Ora, dopo avere recuperato le

somme che mancavano e quando, finalmente, si vede la fine di una storia,

secondo la destra locale avrei dovuto restare in silenzio.



Ci auguriamo che, anche grazie all'intervento del *Prefetto* che ha

prontamente sollecitato, dopo la nostra richiesta, tutte le autorità

interessate, compreso il Ministero, agiscano per ripristinare i fondi che

sono stati sottratti.