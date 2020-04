ACCESA LA FIBRA OTTICA A GUARDIAGRELE

Guardiagrele, 28 aprile 2020 - L’annuncio arriva dall’assessore

all’innovazione Piergiorgio Della Pelle, che in diretta Facebook dalla

serata di ieri ha annunciato ai cittadini una notizia attesa e anticipata

ai cittadini da qualche tempo.





“Grazie all'accordo che come amministrazione comunale realizzammo con TIM

nel 2017 - spiega l’assessore - che permetteva alla società di realizzare

una propria rete in fibra ottica, oggi Guardiagrele può navigare su

Internet ad alta velocità.





Negli ultimi mesi, caratterizzati dalla necessità di internet veloce per

esigenze di lavoro e di studio, abbiamo finalmente superato le difficoltà

burocratiche del gestore che avevano visto un ritardo nella accensione del

servizio a Guardiagrele grazie a un interessamento di ANCI e all'intervento

presso il governo del Sen. Luciano D’Alfonso. In questa maniera siamo

riusciti a far recepite nella decretazione d’urgenza del governo la

soluzione ad un problema che aveva del paradossale: avere sul nostro

territorio dal 2007 già installata una rete in fibra ottica di proprietà di

TIM (realizzata in accordo col Comune) e non averla accesa. Finalmente

abbiamo recuperato questo ritardo.





Questo risultato segna un passaggio storico per il nostro Comune,

finalmente una infrastruttura che ci consente di recuperare un ritardo che

è solo tecnologico e che consentirà a studenti, docenti, lavoratori,

imprese, attività commerciali, servizi (sanitari, turistici, sociali, etc.)

di avere una autostrada sulla quale far viaggiare i propri dati.





Dalle informazioni che abbiamo assunto l'80% delle utenze della nostra

Città sarà coperto, sul resto siamo a lavoro. La verifica della copertura

della propria utenza è possibile sul sito





https://tim.it/verifica-copertura#/





se dovessero esserci particolare esigenze di copertura in zone non ancora

raggiunte (attività produttive o commerciali o esigenze specifiche) TIM si

è detta disponibile a trovare una soluzione, pertanto vi invitiamo a

scrivere a sindaco@comune.guardiagrele.ch.it. Finalmente, anche da questo

punto di vista Guardiagrele cambia.