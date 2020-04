La Lega Guardiagrele: tasse comunali, sconti per i negozi e i ristoranti

La “Fase 1” sta volgendo al termine e presto partirà la “Fase 2”, in cui ognuno di noi dovrà imparare a convivere con il Covid 19, tornando – con le dovute accortezze – alla quotidianità.

Il nuovo momento che ci apprestiamo a vivere costituirà una grande sfida per molte attività commerciali della nostra cittadina, prime tra tutte quelle legate al settore della ristorazione (pizzerie, bar, pasticcerie, ristoranti, ecc…), in quanto proprio queste dovranno affrontare anche il problema di una drastica riduzione degli spazi disponibili per i servizi alla clientela. All'interno dei locali dovranno, infatti, essere riconsiderati gli spazi per far sì che vengano rispettate le distanze di sicurezza tra i clienti: per molte attività – soprattutto quelle situate nel centro storico – tale situazione potrebbe causare una notevole riduzione del numero dei coperti, al quale si aggiungerebbe il probabile divieto di consumare al banco.

In quest’ottica, il Gruppo Lega Guardiagrele chiede misure urgenti a sostegno di tali attività commerciali, mezzi di supporto per la ripartenza delle attività produttive. In particolare si chiede la rimodulazione del canone d'occupazione del suolo pubblico con un abbattimento sostanziale dei costi e la realizzazione di un adeguato piano di traffico urbano per la chiusura delle aree in prossimità dei locali cittadini, data la possibilità - in vista della stagione estiva - di ampliare il numero di coperti situati nelle zone antistanti i locali.

La difficile situazione causata dal Covid 19 va a colpire attività d'importanza vitale per la nostra Guardiagrele e mai come in questo momento vanno messe in campo tutte le possibili strategie anche in un'ottica di incentivazione del turismo di prossimità che porterà alla riscoperta delle mete vicino casa e del nostro bellissimo borgo.

COMUNICATO STAMPA LEGA GUARDIAGRELE