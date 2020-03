Nuova assunzione al Comune di Rapino

Oggi il Sindaco Rocco Micucci ha dato il benvenuto alla nuova dipendente del Comune di Rapino, la dott.ssa Antonella Ferrara, vincitrice della procedura di mobilità volontaria per il posto di istruttore amministrativo-contabile, dopo che il Comune ha esperito senza risconto la procedura di mobilità obbligatoria, come previsto dalle normative. La dott.ssa Antonella Ferrara proviene dal Comune di Taranta Peligna e ha una vasta esperienza nel settore che dovrà ricoprire, rimasto vacante dopo i recenti pensionamenti. "Un’istituzione per funzionare ha bisogno di personale qualificato e che abbia voglia di impegnarsi, cosa che persone giovani, come la neo assunta, possono garantire"- ha commenta il primo cittadino - " A lei, che da oggi entra nella nostra squadra, come a tutti i dipendenti del Comune, chiedo di lavorare in maniera seria, professionale ma senza la pesantezza che può respirarsi tra uffici e pratiche, e quindi riscoprire la leggerezza e credere nello spirito di servizio verso una comunità. Soprattutto in questo momento difficile di emergenza, dove tutti insieme, amministratori e dipendenti, dobbiamo essere un punto di riferimento sicuro per i cittadini di Rapino "