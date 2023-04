Le pupe e i cavalli "brutti" dell'Abruzzese fuori sede arrivano a 'Propaganda Live'

Le foto delle pupe e dei cavalli brutti vincitori del Contest Brutti 2023 della Pagina Facebook “L’abruzzese fuori sede” arrivano alla trasmissione Propaganda Live di La7 con la grande ironia del conduttore, Diego Bianchi.

Tra le tante foto dei dolci pasquali evidenziati assume un ruolo speciale quello del cavallo. “Dove non poté la maestria, poté il genio: un cavallo capatondiano, un cavallo intoscibile, perché non conta la forma, conta quello che ci sta scritto: cavallo.” Scrive l’abruzzese fuori sede, tra i commenti quelli di Rossella D’Arcangelo. “Un po’ come la scritta “uomo” sulle mutande maschili. Geniale!"