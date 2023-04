Cinquant'anni di sacerdozio: il 18 aprile celebrazione per il Vescovo Bruno Forte

Ricorrenza significativa del 50° di sacerdozio ormai prossima per Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.

Martedì 18 aprile solenne celebrazione nella Cattedrale di San Giustino a Chieti, alle ore 18,30.

Forte, nato a Napoli il 1° agosto 1949, fu ordinato presbitero il 18 aprile 1973, dal Cardinale Corrado Ursi per l'Arcidiocesi di Napoli. Il 26 giugno 2004 Papa Giovanni Paolo II lo nomina al vertice della Diocesi di Chieti-Vasto, prendendo il posto di Edoardo Menichelli, nominato Arcivescovo di Ancona-Osimo. Riceve l'ordinazione episcopale nella giornata dell'8 settembre, nella Cattedrale di Napoli, dall'allora Cardinale Joseph Ratzinger (in seguito Papa Benedetto XVI), entrando in carica il successivo 25 settembre.