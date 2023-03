"24 ore per il Signore" nelle chiese del territorio diocesano di Chieti-Vasto

Torna, per la decima edizione, «24 ore per il Signore», iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco.

Anche quest’anno l’evento si celebrerà nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, da venerdì 17 a sabato 18 marzo.

In preparazione alla Pasqua di Risurrezione, le chiese rimarranno aperte per un giorno intero o comunque il più a lungo possibile, secondo il calendario allegato, in modo da offrire ai fedeli e ai pellegrini l’occasione di sostare in qualsiasi momento in adorazione e l’opportunità di confessarsi.

Quest’anno l’Arcivescovo Bruno Forte presiederà «24 ore per il Signore» il 17 marzo alle ore 16.30, nella parrocchia SS. Trinità a Chieti.

Durante la celebrazione ci sarà la possibilità, per tutti i fedeli che lo desiderano, di ricevere il sacramento della riconciliazione.

Le porte aperte delle chiese sono il simbolo dell’amore misericordioso di Dio che accoglie tutti.