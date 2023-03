Con Debora Sbei scatta il conto alla rovescia per il Premio 'Terrazza d'Abruzzo' sullo Sport

Un’aula magna del Liceo “Gonzaga” di Chieti gremita ha accolto la pluricampionessa di pattinaggio artistico su rotelle, Debora Sbei, e una delegazione dell’associazione Sport&Valori per iniziare il countdown verso l’edizione 2023 del Premio “Terrazza d’Abruzzo sullo Sport”, che si terrà a Guardiagrele nel mese di luglio.

Come da tradizione, Camillo D’Intino, dirigente scolastico del “Gonzaga”, ha fatto gli onori di casa: “Vogliamo dare un’idea di scuola non chiusa solo nelle aule, ma aperta al territorio e a quello che l’esperienza degli ospiti che vengono a incontrare i nostri studenti possono dare al loro percorso di crescita. Uno stimolo a impegnarsi in qualsiasi ambito per raggiungere i propri risultati”.

Hanno salutato i ragazzi anche altri ospiti della giornata. Roberta Borrone, referente Ufficio Educazione Fisica di Chieti e membro della giuria del Premio: “L’anno scorso ho letto elaborati davvero interessanti e messaggi importanti scritti dai ragazzi. Conosco il Gonzaga e so qual è il valore di questa scuola e dei lavori che qui si svolgono con e per i ragazzi”. Angelo Ciammaichella, ex docente e referente dell’Ufficio di Educazione Fisica di Chieti: “Ho letto tutti gli elaborati della passata edizione, ho visto come gli studenti hanno accettato con entusiasmo di mettersi in gioco. Al Gonzaga c’è stata sempre attenzione per il mondo dello sport e si creano occasioni per far incontrare i campioni del territorio e gli studenti. Da loro possono essere apprese lezioni di vita importanti”.

Cinzia Di Vincenzo, presidente del Club per l’Unesco di Chieti e coordinatrice delle giurie del Premio Terrazza d’Abruzzo sullo Sport: “Grazie all’apertura del dirigente D’Intino la scuola si apre e permette ai ragazzi di arricchirsi. Queste sono occasioni di formazione e crescita, e di conoscenza. L’Unesco è partner del Premio perché ha scelto lo sport come veicolo di dialogo e di pace”.

Quando sullo schermo iniziano a scorrere le immagini della Sbei in gara a Calì, in Colombia, gli studenti restano sbalorditi dalla classe della pattinatrice di Giulianova, vincitrice di 15 medaglie d’oro Mondiali, record assoluto nel Pattinaggio italiano. L’atleta abruzzese, testimonial di Sport&Valori, si è aperta e ha raccontato la sua storia agli alunni del Liceo teatino, che l’hanno travolta con le loro domande e la loro curiosità:“L’oro in Colombia? Quel giorno mi sono commossa, dai giudici ricevetti un 10, che raramente si vede nel nostro sport- ha raccontato Debora Sbei – . Ho iniziato quando avevo 5 anni, si inizia gradualmente e poi ci si perfeziona nel tempo. All’inizio era solo un gioco, con uno o due allenamenti a settimana. Fu mia madre a trasmettermi la sua passione per questo sport. Dallo sport ho imparato a gestire e organizzare meglio il mio tempo, la passione mi ha aiutato a fare qualche sacrificio e andare sempre bene a scuola. Dopo il diploma, sono riuscita con qualche sforzo a laurearmi in Ingegneria, anche se l’attività con il pattinaggio mi portava a stare spesso lontano da casa. Ai ragazzi dico: coltivate le vostre passioni e inseguite i vostri obiettivi e i vostri sogni. Ho imparato con gli anni che nello sport s’impara a cadere, ma a rialzarsi sempre. Io sui pattini tante volte sono andata giù in allenamento, ho subito infortuni, ma ho sempre ricominciato e ho raggiunto i miei obiettivi”.