'Industria Felix', aziende del Chietino tra le sette abruzzesi premiate

“La notizia che sette aziende abruzzesi sono state premiate con 'L’industria Felix', nell’evento organizzato dal giornale economico supplemento de Il Sole24 Ore, inorgoglisce l’intera regione.

Le aziende Deco S.p.A., Nakuru Srl, De Cecco, Ceit, Diodoro Ecologia, D’Adiutorio Costruzioni e Celi Calcestruzzi rappresentano "punte di diamante dell’economia del territorio abruzzese. Sono la dimostrazione - ha sottolineato in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - che si può fare impresa e la si può fare a livelli di leadership internazionale nella nostra regione. Nel congratularmi con il management di queste aziende mi auguro che in futuro la platea dei riconoscimenti si possa ampliare a tante altre realtà che in questi anni ho avuto modo di conoscere personalmente e il cui valore e profilo aziendale è molto elevato”.

Di queste sette aziende sono tre quelle localizzate nel territorio della provincia di Chieti, la Deco e la Ceit a San Giovanni Teatino e la De Cecco a Fara San Martino.