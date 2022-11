Arrivederci al Prefetto Armando Forgione: consegnata la 'Chiave di Chieti'

Saluto ufficiale al Prefetto di Chieti, Armando Forgione, trasferito ad altro incarico, al termine del Consiglio comunale straordinario di Chieti riunitosi eccezionalmente al Teatro Marrucino.

Il sindaco Diego Ferrara ha consegnato a Forgione una simbolica chiave della città realizzata in 3D, con il saluto dell’Amministrazione.

“Abbiamo voluto dare uno speciale arrivederci – così il sindaco nel presentare la consegna -. La Città di Chieti saluta un uomo delle istituzioni, un amico, una persona appassionata di bellezza e cultura e pronta a spendersi per la Comunità, com’è accaduto durante gli anni difficili della pandemia.

A lui una chiave per aprire le porte di una città dove tornare sempre e ritrovare immutati l’affetto e la stima di tutti”.

Forgione, giunto a Chieti il 22 luglio 2020, lascia l’incarico per assumere le funzioni di Ispettore Generale di Amministrazione. A sostituirlo al vertice della Prefettura, dal prossimo 5 dicembre, sarà Mario Della Cioppa, pescarese e in servizio come questore a Roma.