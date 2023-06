Ari a tutto ciclismo con il Trofeo Santâ€™Antonio

Torna a riaccendersi ad Ari l’interesse per lo sport delle due ruote dopo la memorabile vetrina offerta dal Giro d’Italia professionisti 2022 con il passaggio della Corsa Rosa nel borgo dell’entroterra teatino durante lo svolgimento della tappa Isernia-Blockhaus.

L’occasione si ripresenta sabato 17 giugno con il Trofeo Sant’Antonio, merito degli sforzi della Teate Bike di Renato Abate, insieme al ciclista locale Rocco Salerno, nel mettere in cantiere il Trofeo Città di Ari riservato alle categorie master e sotto l’egida del Comitato Acsi Ciclismo Chieti-Pescara.

Grande impegno per tutta la comunità locale che vuole allestire questa manifestazione patrocinata e condivisa con l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Marcello Salerno.

Si gareggia su un circuito di 10,2 chilometri da ripetere più volte con un giro iniziale ad andatura controllata per tutti e alle 15:00 il primo start per gli atleti della prima serie (junior, senior, veterani e gentleman 1) di scena sui sei giri agonistici. A seguire la seconda partenza per gli atleti della seconda serie, supergentleman e donne su cinque giri agonistici. Le premiazioni interessano i primi cinque di ogni categoria e la società più numerosa.

La quota di iscrizione è di 15 euro,