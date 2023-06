Green Team Calcio di Fara San Martino scalda i motori per partecipare al Torneo Aqualand

In seno alla Polisportiva Green Team di Fara San Martino e soprattutto per la sezione calcio è tempo di partecipare al Torneo Aqualand, un attesissimo appuntamento di fine stagione con la presenza di tantissime società gloriose provenienti da tutta Italia dove il calcio si mescola all’opportunità di fare vacanza, stringere amicizie, condividere la passione per questo sport e tanto altro.

Il 16, 17 e 18 giugno i ragazzi al di sotto dei 17 anni disputeranno la gara più attesa per i futuri calciatori. Green Team calcio sarà presente con le squadre dei Primi calci e Pulcini.

“Ringraziamo gli organizzatori – ha detto Vincenzo Piergrossi, presidente della Polisportiva Green Team – per averci invitato. Grazie anche al mister Giuseppe Di Cecco per aver voluto subito aderire a questa manifestazione, grazie al direttivo per la fiducia che mi riserva e un grazie a tutte le famiglie che ci supportano nella logistica dell’organizzazione che questi eventi meritano, privilegiando soprattutto il divertimento”.