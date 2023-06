Gravina e la Coppa del Mondo a Guardiagrele

Inizia il conto alla rovescia per l’inizio della seconda edizione del Premio Terrazza d’Abruzzo sullo Sport di Guardiagrele.

L’associazione Sport e Valori è pronta a varare il calendario della tre giorni che porterà nello splendido borgo della provincia di Chieti, ai piedi della Majella, tanti protagonisti dello sport nazionale e regionale. In attesa della conferenza stampa di presentazione delle tre serate, in programma il 6-7-8 luglio prossimi, gli organizzatori sono lieti di comunicare ufficialmente le prime presenze illustri già confermate per la serata d’apertura di giovedì 6 luglio, dedicata al mondo del calcio e al ricordo di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli.

Ospite d’onore sarà il presidente della Figc e vice presidente Uefa, Gabriele Gravina, che riceverà il premio Terrazza d’Abruzzo assieme al suo numero due, Daniele Ortolano, e ad altri protagonisti del calcio nazionale, come il guardiese doc Morgan De Sanctis, attuale ds della Salernitana in serie A, il tecnico abruzzese Vincenzo Vivarini, che ha trionfato in serie C alla guida del Catanzaro battendo ogni record della categoria. Nell’occasione, sarà presentato il libro di Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, dedicato a Zdenek Zeman: “La grande bellezza”, edito da Rizzoli.

La serata vedrà la partecipazione di tante società e stelle regionali che hanno vinto nei rispettivi campionati o si sono particolarmente distinti a livello individuale (come le promesse della serie D Della Quercia – Pineto, Canale – Vastogirardi, e Di Renzo – Chieti), ma anche altri protagonisti del grande calcio, compreso il tecnico boemo, al momento impegnato con i play-off di serie C alla guida del Pescara. Confermata dalla Figc la presenza in piazza, dal pomeriggio di giovedì 6 luglio, della Coppa del Mondo vinta dagli Azzurri a Berlino nel 2006. Un’occasione per vedere dal vivo e immortalare in una foto ricordo il trofeo alzato al cielo a Berlino da Fabio Grosso e compagni nella notte magica dell’Olympiastadion.

Sarà una notte di emozioni e passione, sotto le stelle del cielo di Piazza San Francesco, a Guardiagrele, a partire dalle ore 20.

E sarà solo l’inizio di una kermesse indimenticabile per gli sportivi e per gli studenti delle scuole abruzzesi, che hanno partecipato al concorso di disegno, fumetto e racconto. E per la prima volta il premio ha aperto anche ai detenuti degli istituti penitenziari abruzzesi, che hanno risposto con entusiasmo con interessanti elaborati.