Sabato 10 giugno ricominciano le serate disco a "La Civitella" di Chieti

Con l'avvento della bella stagione e dei primi caldi, ricominciano gli eventi estivi organizzati dallo staff della Bandida coordinato dal Direttore Artistico Silvio Conte che inaugura, sabato 10 giugno, le serate disco e music "Summer 2023" in una delle location più fascinose e suggestive d'Abruzzo, il Parco Archeologico “La Civitella” a Chieti.

Special Guest Dj della serata Hellen, Resident Dj i Teatini Matteo Marinozzi e Paul Noise e, infine, ma non per ultimo, il cantante trap Yung Snapp.

L'evento inizia con l'apertura dei cancelli alle ore 22.00 e prevede: 6 ore di intrattenimento e animazione, numerosi effetti speciali, cannoni C02, esibizioni live, area cocktail e servizio champagneria.

A tal proposito, ha commentato Silvio Conte, Direttore Artistico di Bandida Party: "Non é un caso che abbiamo scelto il centro storico di Chieti per l'inaugurazione delle nostre serate estive, in una location incredibile, con una famosa Dj come Hellen e un’artista trap di tendenza che si esibiranno in una cornice di notevole valore storico ed artistico, “La Civitella”, struttura immersa nel fascinoso parco archeologico dell'antica Teate Marrucinorum che coniuga la vocazione culturale dei musei a quella ricreativa degli auditorium e degli anfiteatri all’aperto".

Info e Prenotazioni al 320 80 81 583