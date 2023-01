Corrilabruzzo Uisp, domenica la festa regionale

In attesa di ripartire a pieno regime da febbraio col nuovo calendario, il circuito podistico Corrilabruzzo Uisp ritrova l’atmosfera festaiola con la passerella di tutti gli atleti abruzzesi che si sono ben comportati durante l’anno solare 2022 tra strada e trail: appuntamento a domenica 15 gennaio presso l’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni, a pochi passi dall’uscita del casello autostradale di Lanciano, a partire dalle 12:30.

Una stagione contraddistinta da una piena ripresa delle gare sul territorio abruzzese, animate da 27 società e 752 classificati nel Corrilabruzzo, come premio alla grande mole di lavoro e alla passione profuse dal settore di Atletica Leggera UISP Abruzzo e Molise.

Il Gran Galà sarà contraddistinto dal pranzo conviviale e dalle premiazioni coordinate dallo speaker Roberto Paoletti, insieme a tanta buona musica del complesso Vintage People (con il duo Stefano D’Alberto e Luigi Muscio dj), uno spettacolo di magia del mago Ares e le riprese televisive dell’emittente Tv6.

Come consuetudine verranno premiate tre classifiche: la classifica generale individuale che prevede premi per i primi 150, la classifica per società che premierà le prime 20 e i primi 3 di tutte le categorie di età.

Elenco completo premiati https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=107