GUARDIAGRELE, PRESENTATA LA LISTA DI GUARDIAGRELE IL BENE IN COMUNE

Guardiagrele, 24 agosto 2020* - Sabato mattina 22 agosto è stata presentata ufficialmente la lista con il candidato sindaco e i candidati consiglieri della lista civica di* Guardiagrele il Bene in Comune* (gruppo dell'attuale giunta uscente).



Una squadra forte e giovane, un gruppo di professionisti con le energie e le competenze giuste per sostenere tutte le attività e i progetti previsti dal vasto programma basato sui tre pilastri “lavoro”, “salute”, “cultura” e che guarda alla Guardiagrele del 2030.





“Siamo un motore acceso che non possiamo fermare per un progetto politico di una Guardiagrele che non vediamo ancora perché la stiamo costruendo

insieme - *spiega Simone Dal Pozzo* - Il nostro viaggio prosegue con il vicesindaco Gianluca Primavera e gli assessori Marilena Primavera, Ambra Dell'Arciprete e Piergiorgio Della Pelle e con i consiglieri Ugo Adorante, Franco Francomano e Amedeo Dell'Osa.





Ci presentiamo con un bagaglio arricchito di nuove esperienze nel mondo della sanità, della scuola, del sociale, del volontariato, dell'economia e del lavoro di Raffaella Paciocco, Lina Cacchione, Floriano Belfiglio, Francesco Mattioli e Christian Verna”.





L'incontro pubblico, tenutosi in piazza Santa Maria Maggiore, è stato accompagnato da un grande riscontro di pubblico. I cittadini hanno riempito tutta la piazza per seguire dal vivo la presentazione.