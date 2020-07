NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA: I LAVORI PROCEDONO ALLA SVELTA!

Circa 600.000 € per una scuola sicura

Guardiagrele, 17 luglio 2020 *- È in piena attività il cantiere per la nuova scuola dell'infanzia (l'ormai ex micronido di località Anello).

In questa sede troveranno spazio i bambini che fino allo scorso anno hanno frequentato il plesso di fronte al convento dei Cappuccini che stiamo per demolire e che sarà sostituito dalla nuova Scuola Primaria.

"E così che abbiamo, passo dopo passo, avviato un percorso che guarda ai più piccoli e alle nuove generazioni - spiega *Gianluca Primavera, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici* - I fondi, che hanno consentito di mettere in sicurezza questa Scuola, sono stati reperiti dall’Amministrazione Comunale non con poca difficoltà.

Ci sono voluti ben 2 decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il coinvolgimento della Protezione Civile Nazionale.

A tali fondi, inoltre, sono state aggiunte risorse comunali per la copertura totale dell'intervento".

Il totale dell’importo stanziato, per garantire a Guardiagrele una scuola moderna e sicura, è di circa 600.000 €.

Inaugurazioni e brindisi negli anni scorsi avevamo annunciato l'apertura di una scuola che non avrebbe mai potuto funzionare perché non adeguata dal punto di vista strutturale: infatti gli indici erano ben al di sotto di quanto previsto dalla normativa antisismica.

Adesso la strada è tracciata e possiamo andare avanti con determinazione.