NUOVO CENTRO DI RACCOLTA A GUARDIAGRELE

È stato presentato e inaugurato lunedì a Guardiagrele il nuovo Centro di Raccolta di Piano Venna, alla presenza del Sindaco Simone Dal Pozzo, del Presidente della società Ecolan Massimo Ranieri e dell’assessore all’ambiente Piergiorgio Della Pelle e del vicesindaco Gianluca Primavera.

Presenti inoltre gli operatori delle squadre Ecolan, l’assessore Marilena Primavera e Fra Luca di Panfilo, che ha benedetto la struttura.

“Questo intervento - spiega l’assessore all'Ambiente Della Pelle - mette finalmente a servizio dei cittadini un nuovo Centro di Raccolta adeguato e funzionale, rispondente alle normative e sicuro per operatori e fruitori.



Dopo il rallentamento dei lavori legato alla Emergenza Covid-19, li abbiamo ora ultimati dotando il centro di un nuovo piazzale adeguato alle esigenze previste dalla normativa, realizzato gli impianti, la recinzione, la videosorveglianza, la tettoia, la segnaletica, messo in sicurezza l'area e adeguato le predisposizioni per i press-container.



Questo lavoro, realizzato - dopo un lungo iter - grazie a un finanziamento regionale pari a 125.000€, attribuito al Comune nel 2008 e a un importante cofinanziamento di Ecolan pari a 65000€, vedrà finalmente il nostro Centro di Raccolta pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini”.



Osserva il Sindaco Dal Pozzo: “Ringraziamo nuovamente Ecolan, nella persona del Presidente Massimo Ranieri, per averci sostenuto con il cofinanziamento

e per aver esteso gli orari di apertura del Centro dopo questo periodo di chiusura e tutti coloro che, tecnici, uffici comunali e maestranze hanno lavorato alla realizzazione di quest'opera nel nostro Comune”.



Conclude il Vicesindaco Gianluca Primavera: “La funzionalità del nuovo centro di raccolta potrà essere ulteriormente migliorata attraverso un ampliamento dell’area che può portare il nostro centro a rispondere alle esigenze anche dei cittadini dei Comuni limitrofi”.



Gli orari di apertura saranno i seguenti:





GIORNO ORARIO



LUNEDI’



Dalle 15:00 alle 18:00



MARTEDI’



Dalle 15:00 alle 18:00



MERCOLEDI’ -



GIOVEDI’



Dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00



VENERDI’



Dalle 7:00 alle 12:00



SABATO

Dalle 7:00 alle 12:00