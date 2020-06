AL VIA IL PROGETTO AGORA

Pubblicato avviso per orientamento, tirocini e start up *



*per 5 ambiti sociali della provincia di Chieti*







E’ aperto fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2020 il termine per la

presentazione delle domande per la selezione dei candidati beneficiari del

Progetto Agorà, un programma di interventi che vede insieme, per la prima

volta, cinque ambiti sociali della Provincia di Chieti.





Si tratta di un progetto che guarda all'inclusione sociale attraverso i

meccanismi dell'orientamento e della partecipazione a brevi tirocini

formativi secondo una strategia che ormai ha individuato in questi nuovi

mezzi la strada per l'inserimento lavorativo.





Non è il primo progetto che si muove in questa direzione, ma è la prima

volta che vengono coinvolti più ambiti territoriali per un totale di *60

comuni e una popolazione complessiva di 300.000 abitanti*. Questa volta il

capofila del progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo è l'ambito

sociale di Vasto che lo ha presentato grazie a un accordo con gli ambiti di

Guardiagrele, Chieti, Francavilla, Lanciano e Alto Vastese.





Le candidature dovranno essere presentate ai comuni di residenza e, quindi,

per il nostro Ambito sociale, nei comuni di *Guardiagrele, Bucchianico,

Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, Orsogna, Pennapiedimonte,

Pretoro, Rapino, Roccamontepiano e San Martino Sulla Marrucina*.





Per i candidati che supereranno le selezioni è prevista attività di

orientamento della durata di 25 ore e un tirocinio breve nel campo della

pratica dell'agricoltura sociale, dell'agro ecologia e dei servizi extra

agricoli come le fattorie didattiche e sociali con una prima parte di

formazione in aula (8 ore) e poi in azienda per una durata di tre mesi per

80 ore mensili con un compenso di 600 € mensili.





Per tutti 60 comuni dell'intero progetto sono previsti in totale 100

beneficiari che saranno selezionati secondo i criteri stabiliti nell'avviso

in pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Guardiagrele.





A conclusione delle prime fasi del progetto è prevista anche la possibilità

di finanziamento della start up per dieci idee progettuali legate alle

tematiche della formazione.





Il progetto, quindi, entra nel vivo dopo un lungo percorso preparatorio per

il quale ringrazio lo staff dell'Ufficio di Piano che si è coordinato con

gli altri Ambiti per definire le tappe che, come tutti ci auguriamo,

potranno tradursi in interessanti occasioni per chi ne beneficerà.





MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.comune.guardiagrele.ch.it/