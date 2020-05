Rapino adotta Ivo Emergency: un assistente virtuale per il coronavirus

Ivo Emergency è un assistente virtuale per l’emergenza Covid-19 attivato dal Comune di Rapino sul proprio sito internet. In pratica, è una chat che funziona h24, sette giorni su sette, e risponde in automatico a domande sulle normative e le notizie nazionali riguardanti la pandemia da Coronavirus. L’Amministrazione comunale di Rapino guidata dal Sindaco Rocco Micucci, da sempre orientata all’innovazione e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, dopo aver adottato il sistema di allerta per la popolazione attraverso chiamate ai propri telefoni fissi o cellulari, ha deciso di servirsi di questo nuovo strumento proprio per far fronte a tutte le esigenze legate all’emergenza. Cos’è Ivo Emergency? A spiegarlo è Francesco Caico uno dei Responsabili di Evo System, start-up di Pordenone che ha ideato il sistema: “E’ un assistente virtuale gratuito che si può installare sul proprio sito e risponde a tutte le domande sul Covid19. L’interfaccia è una chatbot ovvero, graficamente, si tratta di una chat dove si possono porre domande con linguaggio naturale grazie all’installazione di una intelligenza artificiale che è alla base di tutto questo, sviluppato interamente in Italia”. Spiega il Primo Cittadino Rocco Micucci: “Siamo sempre al passo coi tempi e cogliamo subito le migliori opportunità in campo tecnologico per far fronte alle diverse necessità dei cittadini. Stiamo pensando anche ad un utilizzo di Ivo Emergency che vada oltre l’emergenza Covid-19. Sfruttare questa chat per rispondere ai bisogni legati al territorio comunale e per facilitare il rapporto tra pubblica amministrazione e i nostri cittadini. Avremo sempre più bisogno della tecnologia e dell’intelligenza artificiale per superare i problemi creati dal distanziamento sociale cui il Coronavirus ci ha costretto. Come Vicepresidente dell’Anci Abruzzo mi adopererò affinché tutti i Comuni possano usufruire di questa opportunità.”. Il Comune di Rapino è il primo comune abruzzese ad aver adottato questo sistema.