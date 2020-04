EMERGENZA COVID: LA FILOFLEX DONA A GUARDIAGRELE 100 MASCHERINE

Il Comune le consegnerà ai collaboratori esposti a contatti con il

pubblico, ai volontari della Croce Rossa, alle forze dell'ordine e ai negozianti che

stanno facendo consegne a domicilio.





In un momento in cui l’emergenza sanitaria si acuisce sempre di più si è

sviluppata una vera e propria rete di solidarietà da parte delle aziende

private.





E’ successo anche a Guardiagrele con l’azienda tessile FILOFLEX di Davide

Nicodemo, che ha donato al Comune 100 mascherine.





La Filofex è già nota per la sua generosità. Il fondatore Antonio Nicodemo,

come tutti ricordano in città, venne nominato Cavaliere per una donazione

di materassi in occasione del terremoto in Umbria nel 1997.



“Il mio papà e mia nonna – dice Davide Nicodemo nella comunicazione inviata

al comune - mi hanno insegnato l'onestà e la generosità e in ogni momento

in cui la comunità ha avuto bisogno, lui non si è mai tirato indietro. Oggi

più che mai, insieme abbiamo voluto contribuire, nel nostro piccolo

avviando una produzione di mascherine di cui abbiamo tanto bisogno”.





“Grazie alla famiglia Nicodemo e alla Filoflex – dice il sindaco Simone Dal

Pozzo nella nota inviata ai donatori - per la generosa disponibilità

dimostrata in questa fase d’emergenza. Siamo tutti convinti che sono questi

i momenti nei quali bisogna dimostrare di essere una comunità e questo

gesto, unito ai tanti atti di disponibilità di questi giorni, fanno sperare

bene. Auguro a voi e alla città intera di superare queste difficili

settimane per tornare ad essere ancora più forti di prima!”





Le mascherine saranno destinate prioritariamente a chi, in questa fase, sta

lavorando a servizio della cittadinanza: i collaboratori del comune di

Guardiagrele, polizia municipale, operai e servizio sociale.





Una parte, inoltre, intendiamo destinarla ai medici di medicina generale e

al personale sanitario dei loro ambulatori, agli operatori del volontariato

della Croce Rossa e ai commercianti che stanno facendo consegne a domicilio

che ne siano sprovvisti.





Non ci è possibile, data la popolazione, effettuare una consegna a tappeto

ad ogni cittadino, ma stiamo attivando un numero di pronto intervento

sociale e cercando di redigere, con non poca fatica, una anagrafe delle

persone fragili alle quali destinare questa e le altre forniture per le

quali abbiamo da tempo effettuato l’ordine