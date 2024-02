Casa della salute mobile, già eseguiti 2.800 esami

Prevenzione in primo piano nel territorio del Sangro Aventino con la Casa della salute mobile, approdata questa settimana a Casoli, dove resterà fino al 27, per poi spostarsi ad Altino fino al 2 marzo. Il programma è stato presentato ai sindaci, invitati a visitare il truck sul vengono eseguiti esame dei nei, spirometria, elettrocardiogramma, Pap e Hpv test, mammografie per le donne in età compresa tra 50 e 69 anni (secondo i criteri seguiti dal programma Screening), consegna kit colon retto.

Come evidenziato nelle precedenti tappe, il mezzo sarà attivo per i prossimi 3 anni nel territorio della provincia di Chieti, pertanto stazionerà più volte nei comuni interessati, selezionati secondo i criteri indicati dal Ministero per la classificazione in base a crescente distanza relativa (Cintura, Intermedi, Periferici, Ultraperiferici) e, quindi, con un potenziale maggior disagio nella fruizione di servizi.

“Grazie a questo servizio voluto dalla Regione - ha tenuto a precisare il direttore generale della Asl Thomas Schael - riusciamo a intercettare un’utenza che facilmente può sfuggire ai programmi di prevenzione per mancanza di tempo o difficoltà a raggiungere i nostri presidi,

I numeri riferiti alle prestazioni erogate durante le prime tappe nell’Alto Vastese ne danno una dimostrazione concreta: ne sono state eseguite 2868 dal 16 gennaio al 20 febbraio, con prevalenza di visite cardiologiche, segno che la popolazione ha ben chiare le patologie che determinano il più alto rischio di mortalità. Avvicinare i servizi alle persone è un principio del quale tocchiamo la fondatezza, e su questo solco desideriamo continuare a lavorare”.

Queste le prestazioni eseguite finora: 1045 visite cardiologiche, 858 spirometrie, 445 kit colon retto, 224 mammografie, 171 pap test, 125 visite dermatologiche

Le date di marzo per la prevenzione nel Sangro-Aventino:

Perano 2, 4 e 5 marzo

Archi dal 6 all’8 marzo

Sant'Eusanio del Sangro 9, 11 e 12 marzo

Palombaro 13 e 14 marzo

Pennapiedimonte 15 e 16 marzo

Fara San Martino dal 18 al 21 marzo

Civitella Messer Raimondo 22 e 23 marzo