Casalincontrada: sono tornati in Piazza “Li Sunature de Lu Casale”

Grande successo il 28 Settembre a Casalincontrada, per lo spettacolo CASALE IN FESTA insieme a "Li Sunature De Lu Casale" con il patrocinio del Comune di Casalincontrada e della Proloco Locale che insieme al sindaco Vincenzo Mammarella e al Parroco Don Noshant, hanno appoggiato il progetto nato da un'idea del Maestro Narciso D'Urbano che insieme ai maestri Massimiliano D'Urbano, Leonardo Mammarella, Armando Salvatore, Claudio Salvatore, Walter e Lucio Montanaro, durante il periodo del lockdown, hanno intrattenuto il pubblico con video girati all'interno delle proprie abitazioni per regalare l'ascolto di musica d'autore.

Molte le persone in Piazza per rivedere questi grandi artisti ma soprattutto per rincontrare vecchie amicizie. Si ringraziano i Maestri Narciso e Massimiliano D'Urbano, i Maestri Leonardo Mammarella, Armando, Claudio e Luigi Salvatore, Walter Montanaro, le voci di Riccardo, Ercole, Carlotta, Xenia, Camilla, Maria Pia, Monia, il grande Celentony e la famosissima BIG BROTHERS BAND, formata dai più grandi musicisti d'Abruzzo, nata a Casalincontrada, composta soprattutto da fiati, è una band di 10 elementi: Ivan di Sipio, Fabrizio Canzano, Giordano Salvatore, Emanuele Giorgetti, Domenico Zappacosta, Isidoro Malandra, Fabio di Nunzio, Giovanni di Paolo, Armando Salvatore (ideatore del gruppo) e Cristina Bodelmonte. Sono loro che uniti a Leonardo Mammarella, Massimiliano e Narciso D'Urbano e a Lucio Montanaro che dalla Russia si è collegato tramite un videomessaggio, che con il nome de "LI SUNATURE DE LU CASALE" hanno intrattenuto il pubblico di Casalincontrada.

Un ringraziamento particolare al sindaco Vincenzo Mammarella, a tutta l'amministrazione comunale, al Parroco Don Noshant, alla Proloco locale, ai Carabinieri della Stazione di Casalincontrada e ovviamente a tutti i musicisti che si sono esibiti ma soprattutto al pubblico presente. Per seguire LI SUNATURE DE LU CASALE, basta visitare la seguente pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063529420329