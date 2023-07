Dal tramonto di lunedÃ¬ 3 luglio tutti a testa in su per ammirare la Superluna del Cervo

La prima superluna del 2023 è la Superluna del Cervo, ammirabile al tramonto di lunedì 3 luglio. Sarà piena alle 13.41, circa 36 ore prima del suo passaggio al perigeo (ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 360.149 chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri).

Il termine «superluna» non ha alcuna valenza scientifica, ma viene comunemente utilizzato per indicare quella speciale situazione in cui nostro satellite transita ad almeno il 90% del suo massimo perigeo possibile proprio mentre risulta visibile nella sua interezza, apparendo così più grande e luminoso.