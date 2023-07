Conto alla rovescia scattato per il Festival Rocky Marciano a Ripa Teatina

Ripa Teatina è pronta ancora una volta a trasformarsi nel Borgo dei Campioni. E’ infatti iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Festival Rocky Marciano, ormai appuntamento di carattere nazionale, che porta alla ribalta delle cronache non solo sportive Ripa Teatina e l’Abruzzo.

Dopo la novità del 2022, quando il Festival della Letteratura Sportiva si era tenuto nelle consuete date estive con la cerimonia ufficiale del Premio spostata a novembre, quest’anno si torna alla formula classica con i due appuntamenti nel mese di luglio, dal 20 al 22. Le prime 2 giornate saranno dedicate alla cultura, sotto la direzione artistica del riconfermatissimo Dario Ricci de IlSole24Ore, mentre l’ultimo giorno si terrà l’edizione numero 19 del Premio Rocky Marciano, dedicato alla celebrazione dei campioni di varie discipline che si sono particolarmente distinti nell’ultima annata agonistica. La Giuria sta decidendo proprio in questi giorni le nominations per le varie categorie (Sportivo abruzzese, Squadra dell’anno, Miglior Giovane, menzioni speciali) e per il Premio alla Carriera, di carattere nazionale.

Al centro di questa edizione, il forte legame Italia – Stati Uniti nel nome del leggendario campione di boxe originario di Ripa, a cento anni dalla nascita. E proprio in occasione del centenario, che cadrà in data 1 settembre, l’Organizzazione del Festival è anche impegnata a realizzare un evento indimenticabile. E durante il Festival sarà presente una delegazione proveniente da Brockton, la città natale dell’imbattuto campione del mondo dei pesi massimi che ancora oggi è esempio per le nuove generazioni, dentro e fuori dal ring.

Assolutamente di spessore il programma del Festival della Letteratura Sportiva, che propone in anteprima nazionale la presentazione del libro “Sulle tracce del mito (1923-2023)”, dedicato proprio a Marciano, di Dario Ricci con l’editore Giovanni Di Giorgi (21 luglio), quella di “American Icon”, con l’autore Valerio Iafrate e l’ospite Oscar Tucci, giocatore di baseball, e dell’opera Finalista del Premio Bncarella Sport 2023 “Le nuove guerre del calcio” di Marco Bellinazzo (entrambe il 20 luglio). Nella serata inaugurale, inoltre, il direttore Dario Ricci intervisterà il pugile Yelfry Rosado Guzman e l’allenatore Davide Di Meo. Nella seconda serata del Festival, prima del gran Finale con la diciannovesima edizione del Premio, ci sarà la premiazione del Concorso letterario “Storie di sport”, a cura della Scuola Macondo, con Peppe Millanta – fresco di uscita con la sua nuova fatica letteraria “Cronache da Dinterbild” – e ospite Giovanni Capuano giornalista-conduttore di Radio 24.

“C’è grande fermento per i preparativi di un Premio che continua ad attirare l’attenzione di molti sportivi che vedono nell’imbattuto campione di origini ripesi un’icona di uomo che ha interpretato il pugilato con grande autenticità”, le parole del sindaco Roberto Luciani, da sempre al fianco dell’organizzazione che ha come punti di riferimento il vice sindaco e assessore allo Sport Marco Ricciuti ed il suo predecessore, attuale coordinatore dell’evento, Gianluca Palladinetti. “Molti giovani stanno collaborando alla realizzazione di questa edizione”, chiude il primo cittadino, che sottolinea l’importanza della nascita di un Comitato ad hoc per rendere sempre più grande e partecipato il Festival, “con Ripa che si sta preparando all’accoglienza dei numerosi ospiti, tra i quali una delegazione di Brockton, la città natale di Rocky”.

Prezioso come sempre anche il contributo della Pro Loco e di tutti coloro che, a vario titolo, lavorano da anni per la perfetta riuscita della manifestazione. “Siamo fieri ed orgogliosi di proporre anche in questo diciannovesimo appuntamento un calendario di incontri e appuntamenti di grande livello”, le parole di Marco Ricciuti, vice sindaco di Ripa Teatina, “grazie al contributo di tanti amici che hanno stilato un programma assai interessante. Proseguiamo dunque nell’ormai consolidato connubio tra cultura e sport che tanto interesse ha suscitato su Ripa e per Ripa in questi anni e ci piace sottolineare come anche in questa sesta edizione del Premio Letterario Storie di Sport si siano fatti registrare numeri altissimi, superiori ai già importanti del 2022”. Prossimamente verrà diramato l’elenco degli atleti insigniti del XIX Premio Rocky Marciano.