La Madonna di Fatima arriva nel Sangro-Aventino: una settimana di fede e devozione

Durerà una settimana la permanenza della statua della Madonna Pellegrina di Fatima nel Sangro-Aventino, precisamente nei comuni di Fara San Martino e Palombaro.

La settimana di vista è stata organizzata dalle parrocchie di San Remigio di Fara San Martino e del S.S. Salvatore di Palombaro, guidate entrambe da Don Matteo Gattafoni, in collaborazione con le amministrazione comunali.

La statua arriverà domenica 23 aprile in aereo all’aeroporto d’Abruzzo di Pescara per poi essere trasferita in elicottero a Fara San Martino. Qui l’arrivo è previsto per le ore 17:30 quando sarà accolta dalle autorità religiose, civili e militari del luogo.

A seguire la Madonna sarà condotta in processione verso la Chiesa parrocchiale di San Remigio per poi proseguire con la celebrazione della Santa Messa di Accoglienza in Largo Piano dei Santi. Alle ore 21:00 infine è previsto il Santo Rosario, animato dal Gruppo di Preghiera “Apostoli della Croce”, e l’Adorazione Eucaristica curata da “Echi di luce”.

Saranno quattro in tutto i giorni in cui la statua sarà la protagonista assoluta delle celebrazione e verrà esposta nella Chiesa di San Remigio a disposizione dei fedeli. Durante la permanenza della Madonna in paese l’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Antonio Tavani, ha disposto la realizzazione di un villaggio dei Pellegrini, dove sarà possibile sistemarsi e consumare un pasto, con annesso Info-point

Inoltre, per favorire l’accoglienza dei pellegrini e dei turisti sono stati predisposti due aree parcheggio situate agli ingressi del paese. Sara disponibile anche un servizio navetta dal vicino comune di Civitella Messer Raimondo.

Venerdì 26 aprile, alle ore 19:30, avrà luogo la processione aux-flambeaux con il trasferimento della statua della Madonna da Fara San Martino a Palombaro. Qui sarà accolta nella Chiesa del Santuario dell’Assunta la dove resterà esposta per tre giorni e sarà al centro delle cerimonie.

Nei tre giorni di permanenza della Madonna è previsto tra gli eventi la celebrazione del Santo Rosario, animato dal Coro Polifonico Beato Nunzio di Pescara, con la partecipazione dei presbiteri e dei fedeli della zona parrocchiale di Casoli.

Inoltre, per venerdì 28 aprile, alle ore 18:00, è prevista la testimonianza di conversione della famosa attrice italiana, Claudia Koll. A cui seguirà l’incontro dei giovani parrocchiani con i seminaristi.

La statua di Fatima partirà per il viaggio di ritorno in Portogallo il sabato 29 aprile. L'evento sarà salutato dalle autorità locali e la statua sarà trasportata in elicottero da Via Giulio Menna (poste).

Il resto del programma nella foto