Cinquant'anni di sacerdozio: l'abbraccio al Vescovo Bruno Forte

Momento comunitario particolarmente partecipato, nella Cattedrale di San Giustino a Chieti, per la celebrazione del 50° anniversario di sacerdozio di Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.

Numerosi i sacerdoti del territorio, gli amministratori di zona e i fedeli che hanno gremito il sacro tempio.

"Padre Bruno”, come viene affettuosamente chiamato il Vescovo, nato a Napoli il 1° agosto 1949, venne ordinato presbitero dal Cardinale Corrado Ursi per l’arcidiocesi di Napoli il 18 aprile del 1973. Il 26 giugno 2004 fu nominato Arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto dall'allora Pontefice Papa Giovanni Paolo II. Riceve l'ordinazione episcopale l'8 settembre dello stesso anno, nella Cattedrale di Napoli, dall'allora Cardinale Joseph Ratzinger (in seguito Papa Benedetto XVI), entrando in carica il successivo 25 settembre

Bruno Forte è un teologo di fama internazionale, membro del Pontificio Consiglio per l’Unità dei cristiani e delle Commissioni miste per il dialogo con il Gran Rabbinato d’Israele e per quello con le Chiese ortodosse nel loro insieme. Dottore in Teologia e in Filosofia, è stato professore ordinario di Teologia dogmatica alla Pontificia facoltà Teologica dell’Italia Meridionale a Napoli e ha tenuto lezioni e conferenze in università dei principali Paesi europei, oltre che in Nord e Sud America, in Israele e in Cina.

Ha ricevuto la laurea Honoris Causa da diverse Università nei vari Continenti (Lublino, Princeton, Melbourne, Chieti-Pescara; a Salisburgo gli è stato conferito il Theologischer Preis alla carriera dalle Accademie Cattoliche di Lingua Tedesca nel 2011). Delle sue opere (molte tradotte nelle più diffuse lingue europee e in numerose altre) le principali sono la “Simbolica Ecclesiale” (Edizioni San Paolo, Milano) in 8 volumi e la “Dialogica” (Morcelliana, Brescia), sempre in 8 volumi. Tra le pubblicazioni più recenti: “La luce della vita. Il Dio di Gesù Cristo” (Editrice Shalom), Camerata Picena 2022; “Sacerdoti per amore” (Editrice Shalom), Camerata Picena 2023.