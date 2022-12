Verso la Giornata Mondiale della GioventÃ¹ 2023 a Lisbona, si prepara la Diocesi di Chieti-Vasto

Il 19 novembre abbiamo iniziato il cammino verso la GMG di Lisbona 2023! Sarà un appuntamento di fede, di cultura, di amicizia, di incontro e di missione, da vivere per rinsaldare la fede dei nostri giovani insieme con il successore di Pietro che li ha convocati, papa Francesco!

La nostra diocesi, insieme alle diocesi di Abruzzo e Molise, vivrà così l’evento della GMG:

28/07 Partenza in tarda mattinata

29/07 Arrivo in serata a Lourdes e sistemazione in hotel (cena, pernottamento)

30/07 Lourdes (pensione completa)

31/07 Colazione e partenza da Lourdes

Arrivo in serata a Lisbona

01-06/08 GMG a Lisbona (vitto, trasporto, assicurazione e kit del pellegrino, dalla cena del 31 luglio fino alla colazione del 7 agosto; alloggi messi a disposizione dall’organizzazione centrale: case famiglia, padiglioni, scuole, palestre)

07/08 Partenza da Lisbona

Arrivo in serata a Lourdes (cena, pernottamento)

08/08 Colazione e partenza da Lourdes

Rientro a casa nella notte

Il viaggio sarà in pullman. La quota di partecipazione, attualmente, è di 800,00 €. Ma è destinata a scendere!

Ci saranno infatti un contributo della CEAM e uno della nostra diocesi. Potremo far conoscere l’ammontare pro-capite di tali contributi al termine delle iscrizioni, che dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2023.

Possono iscriversi alla GMG i giovani dai 16 ai 30 anni, previo contatto e autorizzazione del proprio parroco.

La GMG è un momento di grazia, ma certamente non è una passeggiata, né una vacanza. Abbiamo scelto di viaggiare in pullman e di chiedere a Lisbona gli alloggi messi a disposizione dall’organizzazione centrale per tenere un prezzo abbordabile. Questo però richiede un po’ di sacrificio e un grande spirito di adattamento. Sarà bene dirlo chiaramente a chi intende partecipare.

Essendo una GMG a tema mariano, abbiamo pensato di fare sosta a Lourdes, così da vivere un forte momento di spiritualità. Ci saranno degli incontri di preparazione che verranno comunicati in seguito, insieme a tutti gli altri particolari.

A questo link (clicca) invito e modulo di iscrizione