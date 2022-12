Convegno su Zona Economica Speciale e Carta degli aiuti di stato 2022-2027

Lunedì 12 Dicembre presso la Sala consiliare del Comune di Guardiagrele si è tenuto l’incontro con gli imprenditori, i professionisti e i cittadini interessati, “Z.E.S. Abruzzo - Zona Economica Speciale e Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2022”.

Dopo l’intervento e il saluto dell’Assessore alle attività produttive del Comune di Guardiagrele Orlando Console e del Vicesindaco Flora Bianco ci sono stati gli interessanti interventi dei relatori: Il Commissario di Governo della Z.E.S. Abruzzo Mauro Miccio, l’Assessore regionale alle Attività produttive Daniele D’Amario, il consigliere regionale Mauro Febbo, il Presidente dell’ARAP Abruzzo Giuseppe Savini e il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo Regione Abruzzo Germano De Sanctis.

L’incontro ha visto una grande partecipazione ed era finalizzato a presentare agli imprenditori locali, ai potenziali imprenditori, ai professionisti e ai cittadini la Zona Economica Speciale della Regione Abruzzo, di cui fa parte anche Guardiagrele con un’area all’interno della Zona Industriale di Piano Venna, ed in generale tutte le varie opportunità per gli imprenditori e le agevolazioni ottenibili investendo sul territorio.

Ricordiamo inoltre che l’ingresso nella ZES Abruzzo è stato anche propedeutico all’inserimento del Comune di Guardiagrele nell’elenco delle aree che costituiscono la nuova Carta degli aiuti di Stato 2022-2027. Questo permetterà al nostro territorio, in riferimento a tutte le aree produttive del territorio comunale, di avere maggiori opportunità dal punto di vista dei finanziamenti da fonti europee, nazionali e regionali. Quindi le imprese che decidono di investire nei comuni inclusi nella Carta, tra i quali appunto Guardiagrele, potranno beneficiare di aiuti finanziari maggiori rispetto ai territori dei comuni che sono fuori dalla Carta.

Il Sindaco Donatello Di Prinzio e L'assessore Orlando Console dichiarano: “Abbiamo voluto fortemente questo incontro per far sì che gli imprenditori e i professionisti si confrontassero con gli “addetti ai lavori” e perché come Amministrazione comunale crediamo molto nei nostri operatori economici che rappresentano degli attori fondamentali per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio”.