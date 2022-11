Il turismo tra i settori che offrono maggiori opportunitÃ  di impiego

Vista la carenza di personale recentemente riscontrata dai titolari di bar, hotel e ristoranti, il comparto dell’ospitalità e quello della ristorazione garantiscono oggi opportunità di impiego decisamente interessanti offrendo anche l’occasione di crescere e di fare carriera nel settore.

Archiviata le fasi più difficili e critiche della pandemia, le attività legate alla ristorazione, al turismo e all’ospitalità sono tornate a lavorare a pieno regime in tutta Europa. La ripartenza, accolta con entusiasmo da consumatori ed esercenti, ha dovuto però fare i conti con una certa difficoltà nel reperimento di personale da destinare agli esercizi del settore.

Alla vigilia della stagione appena conclusa, le organizzazioni del comparto dei Paesi dell’Unione europea a maggiore vocazione turistica avevano infatti evidenziato la carenza di circa 900mila lavoratori. Di questi, quasi il 70% soltanto in Francia e in Italia. Il governo transalpino è quindi corso ai ripari stanziando diversi fondi che permettessero ai datori di lavoro dell’Ho.Re.Ca. di pagare stipendi più alti ai propri dipendenti e ai collaboratori. Nella regione della Provenza, in aggiunta, è stato creato un finanziamento straordinario da 1 milione di euro interamente dedicato alla formazione professionale di addetti per il settore turistico.

La carenza di personale ha interessato anche la Spagna, la Germania, l’Austria, i Paesi Bassi, La Grecia e la Croazia. I vari stati sono intervenuti in maniera diversa per fronteggiare e per trovare una soluzione al problema. Il governo di Madrid ha preso provvedimenti in favore di una maggiore stabilizzazione del personale impiegato nelle attività turistiche, mentre Atene si è mossa promuovendo l’impiego dei rifugiati ucraini scappati dal recente conflitto bellico.

Nel nostro Paese è stata stimata una mancanza di circa 300mila lavoratori da destinare ad attività come bar, ristoranti, hotel e così via. Quello del turismo e della ristorazione rappresenta quindi, a tutti gli effetti, un settore remunerativo che offre interessanti opportunità di impiego. È sufficiente consultare il portale camerieri.it per scoprire le numerose offerte di lavoro come cameriere attive nelle principali città e province.

Il sito pubblica annunci dedicati non solo ai camerieri, ma anche a cuochi, chef, pizzaioli, personale di sala e, in generale, a tutte le figure professionali che desiderino iniziare a lavorare o proseguire il proprio percorso professionale nel campo della ristorazione. La parte più interessante riguarda infatti l’opportunità di crescita e di carriera e la possibilità di acquisire competenze multidisciplinari all’interno di un’industria che appare vitale e in continua evoluzione.