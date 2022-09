Piscina comunale di Guardiagrele, prorogata la scadenza del bando di gestione

Prorogata la data di scadenza per presentare le domande di partecipazione al bando di gestione per la piscina comunale di Guardiagrele: la scadenza è prevista per il 13 Ottobre anzichè il 29 Settembre.

“La proroga” commenta il sindaco Donatello Di Prinzio “si è resa necessaria per portare un cambiamento a quella che è la verifica della capacità economica del partecipante. Il bando indicava infatti che chi partecipa doveva aver prodotto un fatturato di 500.000 euro nelle ultime tre annualità. Un arco di tempo che, in considerazione anche alle difficoltà che si sono riscontrate nel settore a causa della pandemia, poi ci è sembrato abbastanza ristretto. Così con il responsabile del procedimento e il consulente legale, abbiamo ritenuto opportuno far crescere questa fascia di tempo, portandola a 5 anni. In questo modo si allargano le possibilità di partecipazione alla gara e di redigere un progetto in maniera più tranquilla.”

Citando il lavoro dell’ amministrazione comunale Di Prinzio precisa : ” In merito stiamo anche predisponendo un piccolo progetto per completare alcuni lavori che erano già iniziati dalla passata amministrazione comunale e che riguardano soprattutto la parte esterna della struttura, in particolar modo, le vetrate, il tutto a benefixio dell’efficientamento energetico”

Il sindaco infine si dice fiducioso sulla partecipazione di diversi imprenditori: “Negli ultimi giorni già alcune persone sono venute a visitare l’impianto per rendersi conto della situazione e per vedere quindi come redigere un progetto attendibile che riguardi non solo la piscina, ma anche altre attività collaterali che si possono attivare nell’impianto, il tutto a beneficio di un territorio molto vasdto che comprende tutta la zona pedemontana, la Val di Foro e l’area marrucina.”