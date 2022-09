'Mario Negri Sud', procedura aperta per la concessione in locazione dell'immobile

Il Servizio Patrimonio e Valorizzazione immobiliare della Provincia di Chieti comunica che è stata disposta la concessione in locazione di parte del complesso “Mario Negri Sud” sito nel comune di Santa Maria Imbaro, con canone annuale a base d’asta di 284.015,52 euro.



Il lotto unico messo a bando comprende gli uffici, laboratori, auditorium, biblioteca, magazzino, officine, centrali tecnologiche e relative pertinenze strettamente connesse e funzionali alla struttura principale, compresi gli spazi esterni destinati a parcheggio per una superficie di circa 1.000 metri quadri e l'alloggio del custode in altro edificio adiacente.



L’importo a base d’asta è stato determinato tenendo conto della vetustà degli edifici e degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria necessari per la rifunzionalizzazione degli immobili e dei relativi impianti.



La durata della locazione prevista è di 9 anni. La modalità di presentazione dell’offerta da inoltrare entro e non oltre le ore 12 di lunedì 26 settembre è descritta puntualmente nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Chieti, unitamente agli allegati, al link www.bit.ly/marionegrisud.



Per maggiori dettagli, informazioni tecniche e richieste di appuntamenti per il sopralluogo è possibile rivolgersi al Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare della Provincia di Chieti in Corso Marrucino 97, previo contatto telefonico ai numeri 08714084848 - 08714084869



Avviso e allegati disponibili qui www.bit.ly/marionegrisud