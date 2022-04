Un giorno nel mondo di Loris75pc

Sempre più spesso sui social appaiono video di un uomo che si diverte alla guida di auto uniche o addirittura di elicotteri, aerei, barche e moto. Abbiamo quindi deciso di conoscere meglio Loris Sabatucci, conosciuto anche con lo pseudonimo “Loris75pc”.

Su Tik Tok con la sua pagina aperta da poco tempo, ha raggiunto i 20.000 follower, che considerando ad oggi, meno di 60gg dall'avvio della pagina, sono un bel numero. Ogni giorno carica video, che vanno dalla narrazione di idee politiche e non, alle imprese surreali a bordo dei più svariati mezzi a motore, sempre con quella punta di sarcasmo e irriverenza. Anche il suo canale YouTube è ricco di video, in questo social però posta solo supercar e mezzi a motore, senza dare spazio alle parole.

Ci siamo incontrati con Loris al mattino, in uno dei suoi bar preferiti nel centro di Milano, la zona dove abita e che frequenta abitualmente.

Abbiamo iniziato a parlare di motori, la sua profonda passione gli fa brillare gli occhi, mentre ci incanta con le sue conoscenze, ci immerge nel suo mondo che ai più, può sembrare surreale. Ci accorgiamo di essere con una persona tutt'altro che superficiale, la sua cultura e i suoi ragionamenti ci affascinano, forse vuole mettere in chiaro subito, che al di là del personaggio, c'è molto altro . Lui stesso però, ammette che l'vviamento di un qualsiasi motore, gli genera una forte scarica di adrenalina che gli fa perdere il senno, come dice lui; le vibrazioni fanno scollegare il filo della ragione.

Dopo questa chiacchierata ci porta nel paradiso dei motori dove abbiamo l’opportunità di vedere Ducati a profusione, macchine da pista, auto per nostalgici, aerei ed elicotteri. Ci chiede cosa desideriamo fare e ne approfittiamo per fare un giro in elicottero, un’occasione di questo tipo non capita molto spesso.

Il volo in elicottero: che emozione!

Siamo con un elicotterista fuoriclasse, sul quale resta un alone di mistero per i voli intercontinentali non dichiarati, mistero che non vuole svelare nemmeno a noi, nonostante le ripetute richieste. Lo aiutiamo nei controlli e preparativi pre volo, notiamo un’estrema accuratezza nel verificare ogni minimo dettaglio, ci spiega tutto nei particolari, tipico di chi ama ciò che fa.

Prima del volo arrivano altre persone che scherzando ci dicono che Loris sarebbe capace di far volare anche un divano e che trasmette una sicurezza fuori dal comune. Dopo esserci accomodati sul velivolo ed essersi accertato che tutte le cinture fossero ben agganciate, ci ha spiegato come gestire il volume in cuffia una volta avviata la turbina.

Dopo essersi assicurato dei passeggeri, ha iniziato l'avviamento della turbina, spiegandoci ancora una volta ogni passaggio, anticipando quel che sarebbe accaduto e le cose che stava tenendo monitorate e il perché.

Con questo volo abbiamo potuto godere di una vista mozzafiato, allo stesso tempo ci ha spiegato tutto ciò che deve avere sotto controllo il pilota, per far sì che il volo sia sicuro. Gli abbiamo chiesto se ci potesse mostrare qualche “numero” in volo, ci ha guardati per sincerarsi che non stessimo scherzando e via, non se lo è certo fatto dire 2 volte. Da quel momento abbiamo capito ben poco, ma ora sappiamo che un elicottero puó quasi del tutto rovesciarsi in volo, schiacciarti sul sedile facendoti sentire sotto una pressa e addirittura, si può anche volutumante spegnere in volo, ci ha fatto provare l'ebbrezza di scendere in "autorotazione", questa parte è stata a dir poco mozza fiato.

Una volta a terra e dopo aver goduto di questa incredibile esperienza, si è fatto aiutare dai collaboratori per parcheggiare l’elicottero nell’hangar, mentre noi ci siamo ripresi da questa avventura, anche grazie alle sue attenzioni e degli amici attorno. Abbiamo poi parlato dell'auto da corsa, promettendoci che se avessimo voluto, un'altra volta ci avrebbe portati in pista a provare anche quella emozione.

Passare una giornata con Loris è stata davvero una esperienza sopra le righe, il suo stile di vita ci ha fatti quasi sentire costretti in una vita troppo inquadrata, il suo modo di vedere e vivere è geniale e/o folle, ma sicuramente alternativo e divertente.

Sono già tantissime le testate online interessate alla figura di Loris75pc che con il suo profilo Tik Tok è apparsa fin da subito sicuramente tanto diversa dalle altre e al contempo particolarmente sorprendete. Non ci resta che vedere cosa accadrà in futuro!