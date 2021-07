Terminati i lavori fondovalle Dendalo

Terminati i lavori per il contenimento della frana sulla strada provinciale fondovalle Dendalo, in prossimità di fosso del Mulino. I lavori sono andati avanti per un periodo maggiore rispetto ai due mesi indicati e previsti dalla Provincia all’inizio a causa di alcune criticità che si sono riscontrate nel corso dei mesi. Proprio per questo la Provincia è intervenuta con una risorsa aggiuntiva per poi riaprire il cantiere e proseguire con l’intervento di regimentazione delle acque di fosso del Mulino. «Si pone fine così ad un annoso problema che durava ormai da troppi anni e che in passato nessuno aveva preso in considerazione» - dichiara il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio - «ricordo inoltre che sono stati utilizzati fondi residui di attività che, come assessore alla Provincia negli anni 2012/2013, avevo sbloccato per la sistemazione di alcuni alvei fluviali nel territorio di Guardiagrele, per questo da quando si è insediata la mia amministrazione è stato svolto un lavoro di coordinamento con l’ente provinciale e siamo riusciti ad utilizzare questi stanziamenti dopo sei anni di fermo». Il tratto di strada in questione nell’ultimo anno era diventato impercorribile, spiega Di Prinzio, e questo arrecava non pochi problemi alla viabilità, problemi sia di natura strutturale che di sicurezza. Da questo momento, dunque, sarà possibile tornare a transitare. «Ringrazio personalmente i funzionari della provincia di Chieti ed i tecnici che hanno collaborato per la progettazione ed esecuzione dei lavori. Inoltre un grazie anche a tutti i cittadini di Guardiagrele e dei comuni limitrofi che hanno subito i disagi del cantiere ma i lavori erano indispensabili. Abbiamo, dunque, raggiunto l’obiettivo grazie a questo intervento massiccio e radicale su un tratto di strada utilizzato quotidianamente da noi tutti» - conclude il sindaco Di Prinzio.