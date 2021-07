L'associazione Salute e Diritto dona un'elettrocardiografo al Santissima Immacolata

L'associazione Salute è Diritto è lieta di comunicare a tutti i cittadini del comprensorio di Guardiagrele che dal primo luglio 2021, presso il punto di primo intervento dell'ospedale di Guardiagrele è operativo un nuovissimo elettrocardiografo di ultima generazione che è andato a sostituire quello precedente, ormai diventato obsoleto.

Lo strumento è a disposizione, oltre che del punto di primo intervento, di tutti i reparti e servizi del presidio ospedaliero di Guardiagrele.

L'elettrocardiografo è stato donato - su iniziativa di Salute è Diritto - grazie ai proventi di una raccolta fondi promossa dall’Associazione a cui hanno partecipato molti cittadini volenterosi del comprensorio a cui va un grande “grazie”.

Dopo alcuni passaggi obbligatori, presso gli uffici della ASL, dove la strumentazione è stata verificata, controllata e giudicata idonea, nella mattinata di giovedì scorso, la ditta incaricata ha provveduto ad installare il macchinario che è diventato finalmente operativo ed a disposizione di chiunque dovesse averne bisogno.

L'ospedale di Guardiagrele, dopo aver subito troppi tagli e disservizi nel corso del tempo, ora vuole tornare al servizio della comunità come per tanti anni è stato.

Il sodalizio ed i cittadini tutti, si augurano che questo gesto, frutto di estrema sensibilità ed amore per la salute di tutti, possa essere solo il primo incentivo alla rinascita e che sia di buon auspicio per il rilancio di questa struttura che è un vero e proprio gioiello della sanità pubblica abruzzese.