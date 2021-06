Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia 26 giugno 2021 Guardiagrele romantica 2021

Guardiagrele, città d’arte e cultura, aderisce alla VI edizione della “Notte romantica”, evento promosso dall’associazione de “I borghi più belli d’Italia”, che coglie l’occasione per celebrare l’Amore in tutte le sue forme. Amore romantico, per la propria città e le sue bellezze artistiche e naturali. Per questa edizione, Guardiagrele punta tutto sul suo patrimonio artistico: la città sarà animata da numerose iniziative e attività proposte dall’amministrazione comunale e tutto sarà svolto nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Il 26 giugno #GuardiagreleRomantica dà appuntamento a tutti gli innamorati per festeggiare l’arrivo del Solstizio d’Estate nelle piazze, nelle strade, nei vicoli dello splendido Borgo.

#GuardiagreleRomantica prenderà vita nel centro storico e si snoderà in un percorso lungo le vie del Borgo tra musiche a tema. Largo Garibaldi farà da cornice ad una esibizione con i tessuti aerei e non mancherà un momento per omaggiare una delle più importanti ballerine del ventunesimo secolo, Carla Fracci, scomparsa nelle scorse settimane. Numerosi saranno inoltre i punti d’interesse panoramici dove poter sostare per scattare un selfie romantico con le cornici realizzate per l’occasione dai ragazzi del Progetto SIPROIMI, o una foto con la collaborazione dell’associazione fotografica “il Cavocchio”, e anche le porte dei Musei saranno aperte per ammirare i tesori della nostra città. L’atmosfera sarà allietata dai profumi delle prelibatezze preparate dai vari locali dedicate all’occasione, e tra le luci delle candele che illumineranno le tavole imbandite, gli artigiani guardiesi, saranno intenti a modellare e forgiare opere d’arte locale. Sorseggiando gustose bevande preparate da “Gli Artigiani del Cocktail”, l’Orto Santoleri ospiterà, sulle note leggere ma intense della fisarmonica, una performance di tango argentino. E passeggiando tra le coloratissime vetrine allestite in tema romantico, il profumo del vino esalerà dalla Bottaia Santoleri. Sarà inoltre possibile farsi ritrarre in “una storia a fumetti” dalla mano di un artista. L’imponente collegiata di Santa Maria Maggiore, farà, infine, da cornice per l’atteso bacio di mezzanotte.

«Si tratta di una iniziativa importante» - commenta il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio - «saranno coinvolte tante realtà cittadine, offriremo uno spettacolo accogliente ai guardiesi e a chi vorrà venire a farci visita, tutte le attività si svolgeranno in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale. Ringrazio la consigliera delegata ai Borghi Evelina Odorisio per l’eccellente lavoro svolto nell’organizzazione di questo appuntamento. Per noi, come dimostrato in più occasioni, rilanciare iniziative e manifestazione che comunque permettano di muovere un gran numero di persone è fondamentale per la promozione turistica di Guardiagrele. L’obiettivo è quello di lavorare sempre in sinergia mettendo insieme le forze migliori della città, per offrire un prodotto caratteristico e di qualità. Vi aspettiamo».