GO ABRUZZO FESTIVAL: LA RIVINCITA DELLA MUSICA

Un’edizione di svolta con grandi nomi ed eventi: Susanna Rigacci che torna a interpretare Ennio Morricone dopo la scomparsa del Maestro, il bassbaritono Ildebrando D’Arcangelo nell’unico concerto italiano oltre quello del Teatro alla Scala di Milano, Igor Stravinskij con il balletto Pulcinella diretto da Maurizio Colasanti, in una produzione che a partire da Guardiagrele toccherà altre tappe abruzzesi, David Riondino e Il dio denaro, Marcello Veneziani e Dante nostro padre, Ovidio e poi D’Annunzio e Pino Daniele, Mozart e Rossini, Beethoven, Purcell e Bach classico e jazz.

Due mesi di grandi artisti e grande musica, lirica, concerti, teatro e danza, con un’incursione nella letteratura musicale e nella musica popolare. Le caratteristiche che hanno contraddistinto il GO Festival in questi anni sono state da una parte l’attenzione per i giovani, la ricerca e la cura dei nuovi talenti, dall’altra l’offerta di eventi e spettacoli mai banali, la cui costruzione segue i criteri della qualità e dell’originalità, in una costante elaborazione artistica e culturale che vuole essere la cifra distintiva della manifestazione.

Un gruppo affiatato, quello dell’associazione Guardiagrele Opera presieduta da Donatella Ranieri, che in questi anni ha portato avanti un lavoro che ha garantito risultati eccellenti anche grazie a collaborazioni feconde come quella pluriennale con l’orchestra Benedetto Marcello di Teramo, reiterata in questo 2021 che vedrà la nascita di partnership anche con altre prestigiose Istituzioni abruzzesi.

L’edizione 2021 punta sulla continuità e sulla crescita con un’offerta mai così ampia e varia, che si snoda in quasi due mesi, dal 27 giugno al 22 agosto. Nel solco della tradizione il clou della rassegna saranno le due opere Didone ed Enea di Henry Purcell e La Cenerentola di Rossini, capolavori raffinati e poco eseguiti nelle programmazioni ordinarie, alle quali si affiancheranno concerti sinfonici e solistici, teatro, danza, letteratura, recital e performance di sicuro impatto, con la musica a esaltare e vivificare tutti gli appuntamenti.

Vediamoli in dettaglio.

• 27-06-2021 – Wolfgang Amadeus Mozart, Messa da Requiem in Re minore K 626, dedicata alle vittime del COVID - ore 18:30, duomo Santa Maria Maggiore

• 04-07-2021 - Pulcinella di Igor Stravinskij nel 50° anniversario della morte. Direttore Maurizio Colasanti - ore 21, Piazza San Francesco

• 11-07-2021 - Johann Sebastian Bach, Concerti per violino e orchestra BWV 1041-1042, direttore Ettore Pellegrino - ore 18, Chiesa San Francesco

• 11-07-2021 – Johann Sebastian Blues, Trio Nosso Brasil. Direttore Roberto Molinelli - ore 21, Piazza San Francesco

• 13-07-2021 - Omaggio a Ennio Morricone, con Susanna Rigacci - ore 21, Piazza San Francesco • 14-07-2021 - Omaggio a Ennio Morricone, con Susanna Rigacci - ore 21, Piazza San Salvatore, CRECCHIO

• 17-07-2021 - Didone ed Enea di Henry Purcell. Direttore Jan Miklosz Zarzycki, regia di Vassilis Anastassiu - ore 21, Piazza San Francesco

• 18-07-2021 - Didone ed Enea di Henry Purcell. Direttore Jan Miklosz Zarzycki, regia di Vassilis Anastassiu - ore 21, Piazza San FrancescoVia Occidentale 150, 66016 Guardiagrele (Ch) www.guardiagreleopera.it info@guardiagreleopera.it

• 21-07-2021 - Κλόουν | del trucco e dell’anima, spettacolo di danza a cura di Tiziano Di Muzio - ore 21, Piazza San Francesco

• 23-07-2021 - Il Dio Danaro, spettacolo di David Riondino con musiche originali di Fabrizio De Rossi Re - ore 21, Piazza San Francesco

• 24-07-2021 - Concerto pianistico di Leo De Maria - ore 21, Chiostro di San Francesco • 25-07-2021 - Abruzzo Beni Musicali: Musica, ricerca, territorio, a cura di M.C. Esposito - ore 17, Chiostro San Francesco

• 29-07-2021 - Dante, nostro padre, con Marcello Veneziani e Michele Natale - ore 21, Piazza San Francesco

• 28-07-2021 - Classica giovane, Ludwig van Beethoven Sonata n 21 Waldstein, con Isotta Colasanti - ore 21, Chiostro di San Francesco • 30-07-2021 - Concerto di Ildebrando D'Arcangelo, con intervista a cura di Antimo Amore - ore 21, Piazza San Francesco

• 31-07-2021 - La Cenerentola, opera in due atti di Gioacchino Rossini. Direttore Maurizio Colasanti, regia di Aldo Tarabella - ore 21, Piazza San Francesco

• 01-08-2021 - La Cenerentola, opera in due atti di Gioacchino Rossini. Direttore Maurizio Colasanti, regia di Aldo Tarabella - ore 21, Piazza San Francesco

• 04-08-2021 - Classica giovane – Ludwig van Beethoven, Sonata n 21 Waldstein, con Isotta Colasanti - ore 21, Auditorium Santa Maria da Piedi, CRECCHIO

• 05-08-2021, - Alleria. Canzoni di Pino Daniele tra sogno e melodia. Testi di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, con Leandro Amato - ore 21, Piazza San Francesco

• 20-08-2021 - Ovidio, racconti d'amore. Arie di Gluck, Scarlatti, Mozart, con Bianca D’Amore - ore 21, Chiostro di San Francesco

• 22-08-2021 - Gabriele D'Annunzio L'esteta, con Marita Paparizou e Fabio Di Cocco - ore 21, Piazza San Francesco

Biglietti e abbonamenti sono in vendita sul sito www.guardiagreleopera.it